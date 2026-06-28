Investigaciones contra gobernadores reportadas por NYT son ‘narrativa de la ultraderecha’: Morena

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, desestimó los reportes de diarios como The New York Times sobre supuestas investigaciones de Estados Unidos a gobernadores y funcionarios morenistas por vínculos con el crimen, y dijo que estas declaraciones forman parte de una “narrativa de la ultraderecha”.

En conferencia de prensa, el sábado, al término de los registros de aspirantes de Morena para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, Montiel Reyes se refirió al artículo publicado la mañana de ese mismo día por The New York Times sobre funcionarios mexicanos.

Reportaje de NYT apuntó a funcionarios en su mayoría de Morena. ı Foto: Redes sociales

El texto del diario estadounidense aseguró que una docena de funcionarios y gobernadores, la mayoría de Morena, colaboraban como informantes con Estados Unidos para evitar ser investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al respecto, la dirigente morenista aseguró que estas declaraciones son “lo mismo que han venido diciendo durante varios meses”, en un esfuerzo por “desacreditar a nuestro movimiento”.

Artículo de The New York Times en el cual se reporta que funcionarios mexicanos informan a EU. ı Foto: Captura de pantalla

“Es la narrativa de la ultraderecha que se ha venido construyendo en estos últimos años. Vemos hoy, estos días, como hay un gran entusiasmo por representar a Morena en todos los estados que han sido convocados para este registro de aspirantes y contrasta con toda esta narrativa mediática que busca desacreditar a nuestro movimiento”, afirmó Montiel Reyes.

Reiteramos que no vamos a encubrir a nadie: Morena

En el mismo mensaje, la dirigente morenista reiteró que el partido que dirige no encubrirá a nadie, en caso de que las autoridades encuentren pruebas que vinculen a militantes con actividades ilícitas.

🚨Ariadna Montiel rechazó la publicación de The New York Times sobre una presunta colaboración de funcionarios de Morena con autoridades de Estados Unidos.



La dirigente nacional aseguró que se trata de una “narrativa de la ultraderecha”.



Según Montiel, se busca desacreditar al… pic.twitter.com/GSll5PTrtl — Azucena Uresti (@azucenau) June 28, 2026

“Reiteramos la postura de nuestro movimiento que respalda la de nuestra presidenta, que nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, sea eso una narrativa de la ultraderecha nacional e internacional”, expresó la dirigente morenista.

En el mismo sentido, Ariadna Montiel aseguró que, en el caso de las investigaciones que ya se encuentran en curso, como en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se actuará “en el marco de la ley”.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“Vamos a siempre estar pendientes de las investigaciones de las autoridades mexicanas, como es en el caso de Sinaloa, que está desarrollando la Fiscalía General de la República y vamos a actuar en el marco de la ley y el Estado de Derecho en nuestra nación”, dijo Ariadna Montiel.

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