EU advierte que cárteles incursionan en robo de carga e industria camionera.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó ante el Congreso que los cárteles han ampliado sus operaciones hacia el robo de carga, el comercio minorista y el transporte de mercancías, tras la presión oficial contra el tráfico de drogas y personas en la frontera.

Markwayne Mullin, secretario de DHS, dijo ante el comité de la Cámara de Representantes que las redes criminales tienen presencia en ciudades, estados y zonas fronterizas. “Los cárteles se están apoderando de nuestra industria camionera”, señaló durante la revisión legislativa.

La discusión surgió al abordar la necesidad de tratar el crimen organizado en tiendas, robo de mercancías y delitos contra la cadena de suministro como asuntos de seguridad nacional. Un legislador preguntó por las herramientas que el Congreso puede dar al DHS mediante la iniciativa CORCA.

Mullin sostuvo que los grupos criminales han migrado a otras actividades ante los golpes contra el tráfico de drogas y personas. Según dijo, el gobierno estadounidense observa un desplazamiento hacia el robo minorista, con especial impacto en ciudades santuario.

Markwayne Mullin, secretario de seguridad de Estados Unidos ı Foto: AP

Destacan irregularidades en licencias comerciales

Dentro de ese esquema, el funcionario mencionó irregularidades con licencias comerciales de conducir. Dijo que algunos operadores pueden cambiar su número del Departamento de Transporte (DOT) y continuar en circulación, mientras las autoridades detectan documentos sin nombre.

El secretario vinculó el programa 287G con la respuesta federal a esos delitos. Explicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo participa en acciones migratorias, porque Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) también combate trata de personas y robo minorista.

“No escogemos qué ley cumplir. Cumplimos aquellas que aprobó el Congreso”, dijo Mullin al defender la intervención del DHS en delitos que rebasan el ámbito migratorio.

Otro punto del intercambio fue la coordinación con el Departamento de Transporte. El funcionario planteó decomisos y confiscaciones contra camiones vinculados a infracciones de cabotaje, al considerar que esa medida puede frenar el uso de vehículos en redes ilícitas.

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JVR