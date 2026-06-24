Estados Unidos afirma inspecciones nucleares; Irán niega tal acuerdo

Una familia desplazada regresa a su aldea tras un alto al fuego en Líbano, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo ayer que Irán aceptó la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica en sus instalaciones nucleares, en medio de versiones contrapuestas con autoridades iraníes que niegan cualquier acuerdo en ese sentido dentro de las negociaciones en curso.

Desde una visita en Pensilvania, el republicano insistió en que la postura iraní sobre la negativa a permitir verificaciones internacionales no coincide con lo que, según su versión, ya estaría pactado entre ambas partes en el marco del proceso diplomático.

El Dato: Una y otra vez, los demócratas forzaron votaciones sobre la guerra contra Irán, desde que EU e Israel lanzaron ataques con misiles contra Irán el 28 de febrero.

“Están equivocados, están equivocados, saben que están equivocados”, declaró Donald Trump ante la prensa al ser cuestionado sobre las afirmaciones emitidas desde Teherán.

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Aseguró además que la aceptación de inspecciones sería total y sostenida en el tiempo, como parte de un esquema de supervisión más amplio sobre el programa nuclear iraní, en un contexto de negociación que busca evitar una escalada mayor en la región.

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En una publicación posterior en Truth Social, el magnate afirmó que el acuerdo contempla controles de “máximo nivel” sin límite temporal definido. “Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!)”, escribió.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, negó que exista cualquier acuerdo para permitir inspecciones del organismo internacional en instalaciones afectadas por ataques recientes.

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“No hemos tenido ninguna reunión con el director general del OIEA, ni tenemos previsto que el organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas”, señaló.

Las autoridades iraníes insistieron en que no existe modificación en el marco regulatorio vigente y que cualquier supervisión debe realizarse dentro de los mecanismos establecidos por los tratados internacionales ya firmados por el país.

VERSIONES ENFRENTADAS. Las discrepancias también quedaron expuestas tras declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien aseguró que durante conversaciones en Suiza Irán aceptó el retorno de inspectores internacionales.

Esa versión fue rechazada por el gobierno iraní, que sostiene que no existe acuerdo para visitas extraordinarias ni para acceso a instalaciones dañadas, y que todo control debe mantenerse bajo los procedimientos del sistema internacional de verificación nuclear.

A su vez, el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito comercial sin restricciones durante el periodo de entendimiento de 60 días pactado con Washington.

El diplomático iraní también cuestionó la posibilidad de que Estados Unidos tenga control sobre los activos iraníes congelados en el extranjero, otro de los puntos sensibles dentro de las conversaciones bilaterales.

“Irán es el único país que puede decidir qué hacer con sus activos”, afirmó. Según lo acordado en el marco del entendimiento preliminar, podrían liberarse alrededor de 12 mil millones de dólares en activos iraníes, aunque su administración es motivo de disputa entre ambas partes.

Mientras tanto, Donald Trump sostiene que las negociaciones avanzan de manera positiva y que los acuerdos parciales están contribuyendo a reducir tensiones. “¡Las conversaciones van bien!”, afirmó.

PRESIÓN INTERNA. En Washington, el Senado aprobó una resolución que busca limitar la participación militar del país en el conflicto, en una votación cerrada que evidenció divisiones incluso dentro del propio partido del presidente.

La medida fue aprobada con 50 votos a favor y 48 en contra, y se suma a una decisión similar de la Cámara de Representantes, lo que refleja un creciente escrutinio del Congreso sobre la política exterior del Ejecutivo.

Aunque la Casa Blanca ha cuestionado la validez jurídica de la resolución, el Legislativo ha insistido en establecer límites a cualquier acción militar sin autorización formal.

TENSIÓN REGIONAL. En Medio Oriente, las reacciones también se han intensificado. Desde Israel, el embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, advirtió sobre el impacto que podrían tener las negociaciones en la estabilidad de Líbano.

El diplomático expresó preocupación por el posible fortalecimiento de Hezbolá en el contexto del acercamiento diplomático entre Washington y Teherán, así como por sus efectos en la seguridad regional.

En tanto, la ONU dijo que el alto al fuego en el sur del Líbano parece mantenerse en gran medida, pero que las fuerzas de paz observan actividades militares israelíes tanto terrestres como aéreas.

En un incidente, el portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, declaró que las fuerzas de paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) observaron fuego “intenso” de ametralladoras militares israelíes antes de que un tanque militar de este país disparara tres veces cerca de Biyyada ayer.