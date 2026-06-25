Estados Unidos va por el cierre perfecto en casa

ALEX FREEMAN, el 19 de junio, con sus compañeros, festeja un gol en el Mundial

Luego de empezar el torneo con dos victorias, la Selección de Estados Unidos encara la última jornada de la fase de grupos con la misión de cerrar con paso perfecto ante su gente. El combinado de Las Barras y Las Estrellas tiene en sus manos terminar pleno de triunfos, algo sin precedentes.

La escuadra anfitriona marcha invicta y se clasificó a la ronda de eliminación directa. Estados Unidos cierra la fase de grupos el jueves por la noche en el SoFi Stadium ante Turquía, en un partido sin trascendencia para los estadounidenses, que ya ganaron el grupo, y para los turcos, ya eliminados.

El Dato: La Selección de Las Barras y Las Estrellas llega con tres victorias en sus últimos cinco duelos, incluyendo sus triunfos en el Mundial 2026.

Sin nada en juego para los anfitriones ante Los Sultanes, el entrenador Mauricio Pochettino podría descansar a algunos de los jugadores del 11 inicial mientras les da a algunos de sus suplentes lo que probablemente sea su única oportunidad de pisar el campo, como el caso del extremo del Club América, Alejandro Zendejas, quien puede entrar a su primer compromiso en el torneo.

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Medios internacionales reportan que Zendejas puede ser uno de los elementos de rotación ante los turcos. El atacante es uno de los mejores jugadores de las Águilas y de la Liga MX en general. Fue clave en la época gloriosa donde los azulcremas conquistaron un tricampeonato del futbol mexicano.

11 participaciones tiene USA en Mundiales

Por otro lado, Estados Unidos parece ya tener de regreso a Christian Pulisic, quien antes del cotejo ante los europeos aseguró que se siente “genial” en estos momentos, después de perderse un partido del Mundial por una lesión en la pantorrilla, y espera tener minutos en el cierre de la ronda de grupos.

Pulisic disputó la primera mitad en la victoria de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay, pero salió al descanso después de que se agravó una lesión que sufrió durante un entrenamiento. El delantero del Milan se ausentó ante Australia para cuidarse y no arriesgarlo a complicar su situación.

“Sin duda espero tener participación (en el partido contra Turquía)”, declaró Pulisic antes de la sesión de entrenamiento del miércoles en Great Park. “Lo hablaré con mis entrenadores y el personal médico. Obviamente no es muy probable que vaya y juegue 90 (minutos) después de volver y perderme un partido, pero ya veremos”.

El Capitán América, como le apoda su afición, espera tener actividad antes que los de las Barras y Las Estrellas afronten el partido de dieciseisavos de final del 1 de julio en Santa Clara.

“Nunca temí algo peor”, señaló Pulisic, estrella del AC Milan de Italia.

“Estuve intentándolo, y estuve muy cerca de estar disponible para el último partido. Sí sentí algo (contra Paraguay), pero pude resistir la primera mitad y salir adelante. Pero sí, no estaba del todo listo, aunque no era nada que me hiciera temer algo peor de lo que era”, agregó el nacido en Pensilvania.