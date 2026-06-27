Funcionarios mexicanos colaboran con EU como informantes, revela NYT

Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro, Especial y Canva+)

Funcionarios mexicanos, mayoritariamente de Morena, estarían colaborando como informantes de EU, revela NYT.

El diario estadounidense The New York Times reveló que al menos una docena de funcionarios mexicanos, mayoritariamente de Morena, estarían colaborando en secreto con Estados Unidos como informantes, como parte de las investigaciones que ese país realiza sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado.

Así lo reveló el artículo Mexican Officials Have Become Informants for the Trump Administration firmado por Emiliano Rodríguez Mega para el citado diario estadounidense, en donde asegura que se tiene conocimiento de al menos 12 funcionarios mexicanos que habrían buscado colaborar con autoridades estadounidenses proporcionando información sobre otros políticos.

Sede de The New York Times, en fotografía ilustrativa. ı Foto: larazondemexico

Aunque el artículo no enlista a los presuntos informantes, especifica que entre ellos se incluyen gobernadores y legisladores, la mayoría pertenecientes a Morena.

“Al menos una docena de funcionarios electos en México —incluidos gobernadores y miembros del Congreso, muchos del partido gobernante— han buscado discutir la entrega de información sobre otros políticos, según múltiples fuentes, y varios ya han iniciado conversaciones con Estados Unidos”, se lee en el artículo.

Artículo de The New York Times en el cual se reporta que funcionarios mexicanos informan a EU. ı Foto: Captura de pantalla

Con este movimiento, según el artículo, los presuntos informantes evitarían que las investigaciones de Estados Unidos los alcancen a ellos en un futuro.

“Muchos de los funcionarios buscan adelantarse a investigaciones que temen puedan centrarse pronto en ellos, según las fuentes consultadas”, abunda el texto.

Entre los presuntos informantes se encuentran legisladores y gobernantes, según el artículo. ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, el analista político Carlos Bravo Regidor afirmó en entrevista para el mismo artículo que este acercamiento con Estados Unidos significa que el cierre de filas en favor de la soberanía que ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum “no ha encontrado eco desde abajo”.

“El cierre de filas que la presidenta está pidiendo desde arriba no está encontrando eco desde abajo. Porque algunas personas dentro del sistema, en lugar de apoyar a la presidenta, se apresuran a irse a Estados Unidos para salvar su propio pellejo”, dijo Bravo Regidor.

EU investiga a funcionarios mexicanos en Sinaloa

El reporte de presuntos informantes mexicanos con Estados Unidos ocurre después de que Estados Unidos acusara a 10 funcionarios en Sinaloa de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Rubén Rocha (izq.) y Enrique Inzunza (der.), entre los morenistas señalados por EU por vínculos con el crimen. ı Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

Entre ellos se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el senador de Morena, Enrique Inzunza, entre otros.

De entre los acusados, Gerardo Mérida, Enrique Díaz y Marco Antonio Almanza, los tres exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa, ya se entregaron a Estados Unidos y están siendo investigados.

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