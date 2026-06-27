Claudia: no puede haber frontera segura si no se trabaja de los dos lados

La seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos depende del trabajo que se hace en ambos lados, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum tras las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien esta semana aseguró que toda la línea fronteriza está tomada por el crimen organizado.

La acusación fue hecha por el funcionario estadounidense al hablar de la construcción del muro que se mantiene y con el que, dijo, no sólo buscan impedir los cruces ilegales sino también cercar el despliegue criminal y conseguir que se dirijan a puntos estratégicos donde haya suficiente personal para su combate.

La mandataria recordó que apenas esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump destacó la seguridad fronteriza y que como resultado de las labores se logró la disminución de 66 por ciento en la entrada de fentanilo a su país.

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La presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Comentó que esto no sería posible si cada país no pusiera de su parte para atender la seguridad y ello debe mantenerse, pero con respeto al territorio que a cada uno le corresponde.

“Entonces, no podría haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados, si no hay colaboración: Estados Unidos de su lado y nosotros de nuestro lado”, dijo.

También mencionó que esta colaboración no es exclusiva de su administración, sino que se ha trabajado en la misma durante otros sexenios en los que también se consideró que la construcción del muro resultaba innecesaria y frente a lo cual reiteró el llamado a que se deberían construir más puentes.

“Desde nuestro punto de vista, siempre se ha mantenido así, incluso por todos los gobiernos de México, no soy la única Presidenta que lo ha planteado así, sino presidentes de, incluso, distintos partidos políticos, de que no es necesario un muro, que lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros. Esa ha sido una posición de México siempre y es nuestra posición”, dijo.

De nueva cuenta, atribuyó este tipo de declaraciones al ambiente electoral que ha comenzado a reavivarse entre funcionarios estadounidenses con motivo del periodo electoral que se vivirá allá en noviembre de este año y en el cual, señala, se ha utilizado a México entre los discursos, lo cual volvió a reprobar.

“Hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre. Como hemos dicho, nosotros no queremos que usemos a México. Hay muchos temas en Estados Unidos importantes de atender para que se use a México como parte de la campaña. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la elección de noviembre. Y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”, dijo.

Sobre el bloqueo a las solicitudes de asilo que decretó la Corte Suprema de la Unión Americana, comentó que en México se mantendrá la asistencia para aquellos migrantes que quieran quedarse o volver a sus lugares de origen.

Respecto a la investigación sobre la injerencia de agentes estadounidenses en México por medio de un operativo que autoridades en Chihuahua gestionaron y autorizaron, comentó que la indagatoria se mantiene y reiteró el llamado a que las autoridades de los tres niveles de Gobierno deben sujetarse el cumplimiento de las leyes, particularmente la de Seguridad Interior, por respeto y protección a la soberanía.

En torno a la situación que atraviesa la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, la Presidenta dijo que no ha conversado con la mandataria local y dijo que es ella quien debe de aclarar la situación.

Cae Delta 7, implicado en el secuestro de reportera

| Por Tania Gómez |

Autoridades localizaron este viernes un cuerpo sin vida en un rancho del municipio de Moloacán, Veracruz, en el marco de las diligencias por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada en su domicilio en Nanchital, el pasado 2 de junio.

El hallazgo ocurrió horas después de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), detuvieran a José del Carmen Cadena Escayola, alias Delta 7, presunto integrante del Grupo Sombra.

El Dato: Artículo 19 pidió que la labor de Guzmán Ramírez sea una línea de investigación y se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

El detenido habría proporcionado a las autoridades la ubicación del predio donde se desplegaron labores de búsqueda durante la madrugada. El cuerpo fue trasladado a un laboratorio forense para los análisis periciales correspondientes, pero la identidad de la persona no ha sido confirmada de manera oficial.

De acuerdo con las investigaciones, Cadena Escayola fue identificado a partir de los tatuajes visibles en su mano derecha, que quedaron registrados en las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de la comunicadora.

Las grabaciones muestran el momento en que dos hombres derriban la puerta principal con un mazo para irrumpir en la vivienda. Su madre, Rubicelia Ramírez, dijo haber reconocido al detenido: fue uno de los hombres que participó en el secuestro de su hija, identificado principalmente por los tatuajes y por las imágenes del ataque.

9 periodistas han desaparecido en México este año

La captura de Delta 7 fue el resultado de semanas de operaciones de inteligencia naval. De manera simultánea, el comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste y tres elementos a su mando, identificados como Ismael N, Juan Carlos N, Luis Enrique N y Julio César N, fueron detenidos en un operativo paralelo.

Las autoridades no han informado oficialmente los delitos que se les atribuyen y tampoco si existe un vínculo directo con el caso de Guzmán Ramírez. En el operativo también fue arrestada Beatriz N, comerciante del mercado municipal.

El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste confirmó la detención de los cuatro policías mediante un comunicado. El alcalde Raúl González Martínez instruyó brindar acompañamiento jurídico a sus familiares y reconoció que desconoce las causas del arresto:“Hasta el momento el ayuntamiento no ha recibido información sobre las causas que motivaron dicho procedimiento, por lo que se mantiene atento a la información que emitan las autoridades competentes”.

Paralelamente, fue arrestada Beatriz N, comerciante del mercado municipal de la zona, cuya presunta vinculación con los hechos no ha sido detallada por las autoridades hasta el momento.

Roxana Guzmán Ramírez fue sacada de su domicilio en Nanchital la madrugada del martes 2 de junio, alrededor de las 6:30 horas. Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán son municipios prácticamente conurbados que integran la región metropolitana de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez dirigía el medio Pulso Informativo del Sureste, un portal de noticias digital con sede en Nanchital.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que asumió el expediente dada la gravedad de los hechos.

Mientras los análisis forenses determinan la identidad del cuerpo localizado en Moloacán, la familia de la periodista aguarda la notificación oficial.

Las detenciones del viernes apuntan a una posible colusión entre elementos de seguridad pública y el grupo responsable del secuestro, aunque las autoridades federales no han formalizado esa hipótesis.