Ebrard: si Estados Unidos buscara terminar el T-MEC, México ya lo sabría

Si Estados Unidos no quisiera continuar con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuestro país ya lo sabría, aseguró el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, luego de ser cuestionado sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre no saber si renovaría el acuerdo.

En entrevista con medios, el funcionario mexicano afirmó que el proceso de revisión del acuerdo continúa este lunes con la segunda ronda bilateral y que, entre otras cosas, contempla una reunión con Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el jueves.

“Entiendo su posición, no la discuto, es una cuestión del presidente Trump, pero veo que hoy por hoy en lo que estamos es, prácticamente, ya en la revisión del tratado, es una conversación formal; la tercera ronda va a ser el día 20 de julio, significa que estamos en un proceso de revisión del tratado, entonces me queda muy claro que si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente el tratado, pues ya lo sabríamos, ya nos lo habrían comunicado, ya no estaríamos en conversaciones formales”, indicó el funcionario en conferencia de prensa.

Añadió que desde hoy los equipos técnicos de negociación de ambos países tendrán conversaciones en Washington, D.C, continuarán el martes, miércoles, jueves. Y ese último día, él se reunirá con su contraparte estadounidense. Ebrard Casaubón aseguró que de los 34 capítulos que tiene el T-MEC se han ubicado “puntos específicos donde tenemos algo que recomendar o adicionar tal cual lo prevé el artículo 34.7”.

Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ı Foto: Especial

Pese a que se había señalado que la segunda ronda bilateral sólo tocaría temas agropecuarios, el Gobierno federal ha señalado en diversas ocasiones que los aranceles de 50 por ciento amparados en la sección 232 que impactan en las importaciones desde México de acero y aluminio no deberían continuar, así como las tarifas al sector automotriz, y en ese sentido, el titular de la SE dijo que se plantearán temas laborales, de medioambiente, reglas de origen, “así sucesivamente sobre todos los temas que están previstos en los 34 capítulos que a nosotros nos interesan y que también le interesan a Estados Unidos”.

Ebrard Casaubón agregó que, Jamieson Greer ahora se encuentra acompañando a Donald Trump en la cumbre del G7, pero el jueves regresará a Estados Unidos para tener una reunión con él, y sólo hasta ese momento tendría avances de las conversaciones de la segunda ronda bilateral formal.

“Por lo pronto creo que estamos en tiempo, estamos en forma y estamos trabajando para que el tratado salga adelante. No es fácil, no es sencillo, estoy consciente de las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, por supuesto, las seguimos todos los días. Estamos conscientes de la dificultad que puede tener esta negociación o esta revisión del tratado, pero estamos presentando todos los puntos de vista, argumentos, posiciones de México basadas en una lógica de cooperación de que nos vaya bien a los dos países y también a a Canadá”, puntualizó.

Dijo que, así como lo mandata el capítulo 34.7 del T-MEC, el 1 de julio se deben reunir los tres países para iniciar la revisión del acuerdo, y aunque no hay una fecha exacta para terminarla, México espera que en el proceso de las rondas de esta semana y la tercera programada para el 20 de julio se pueda tener una solución, e incluso tampoco se sabe si posterior a la tercera haya una cuarta ronda, porque aún faltan diversos temas que no han tratado las partes.

“Respecto a si habrá una ronda ulterior al 20 de julio, es difícil saberlo a estas alturas porque dependerá de si ya terminamos la revisión o no, porque sí está establecido también en el tratado. Es decir, no hay una fecha exacta para terminar la revisión, a nosotros nos interesaría, por supuesto, concluirla a lo largo de estas sesiones y si fuera en julio sería ideal, pero no les puedo confirmar que esa fecha sea en la que terminemos porque todavía nos faltan muchos temas”, explicó.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía dialoga con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT