Por casi 11 meses, Finabien se mantiene como mejor remesadora para paisanos, destaca Profeco

El titular de Profeco en la Mañanera de Sheinbaum Pardo.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, destacó que Financiera del Bienestar se ha mantenido durante casi 11 meses como la mejor opción para que los connacionales en el entranjero realicen el envío de dinero a sus familias dentro de México.

Desde la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum comentó que es hasta ahora la alternativa que cuenta con el mejor tipo de cambio para los paisanos.

En cuanto al monitoreo de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, comentó que 75 por ciento de los establecimientos sí han cumplido el acuerdo para comercializar el litro de diésel a 27 pesos como límite, mientras que el resto lo exceden.

En cuanto a la gasolina regular, comentó que 90 por ciento de los comercios la venden al precio límite acordado de 24 pesos el litro. El costo promedio nacional se ubicó en la última semana en 23.68 pesos.

Respecto al monitoreo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), expuso que el costo promedio del jitomate se encuentra en 44.6 pesos el kilo.

Con motivo de la justa mundialista que alberga el país, comentó que se mantienen en operación los 143 puntos de las brigadas itinerantes para asesorar a los consumidores.

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FGR