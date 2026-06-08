Por décimo mes, Finabien se mantiene como mejor remesadora, destaca Profeco en Mañanera de CSP

El titular de Profeco en la Mañanera del Pueblo.

Por décimo mes consecutivo, Financiera para el Bienestar se colocó como la mejor alternativa para que los mexicanos en el extranjero realicen el envío de dinero a sus familias.

Al participar en la conferencia presidencial, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, comentó que para los envíos en efectivo la mejor opción es Pangea Money Transfer.

En cuanto al monitoreo del precio del diésel, comentó que su costo promedio a nivel nacional es de 27.2 pesos.

A la fecha, sólo 73.1 por ciento de los establecimientos en el país se han sometido al cumplimiento del acuerdo al que se llegó con el Gobierno Federal para que este combustible se encuentre por debajo de los 27 pesos, mientras que 8.4 por ciento lo comercializa entre 27.01 y 27.5 pesos, mientras que 18.5 por ciento lo ofrece por arriba de 27.5 pesos.

En cuanto al acuerdo que se firmó el pasado 3 de junio para regularizar el precio del jitomate junto a productores de 18 estados, reportó que el precio nacional promedio es de 47.68 pesos, donde el costo más bajo se ha observado en las centrales de abasto.

Subrayó que en tres semanas se consiguió una baja considerable de 50.71 a los 47.6 y se mantiene la tendencia a la baja.

Respecto al precio de la manzana, comentó que el costo promedio es de 42.6 pesos.

También anunció que ya salió la edición de junio de la Revista del Consumidor, en donde se ofrece un estudio con motivo del día del padre, que se celebra este mes.

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FGR