Sheinbaum: ‘No queremos conflicto con EU, queremos coordinación’

Al señalar que México insistirá en pedir respeto a su soberanía, así como Estados Unidos reitera sus intenciones de intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que no hay plan de entrar en conflicto con dicho país.

“Igual nosotros seguimos insistiendo en el respeto a la soberanía. Y también en que no queremos conflicto con Estados Unidos, queremos coordinación sin subordinación, como lo hemos manifestado”, dijo.

Al ahondar en que una de las exigencias de su gobierno es que se frene la entrada de armas a México, destacó una publicación hecha por The New York Times en donde se asegura que el trasiego de armamento se duplicó.

“No sé si esto sea un dato real o no, pero nosotros seguimos insistiendo en lo mismo, que la mejor forma de ayudar a México, es evitar el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, dijo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: AP

Apenas el lunes, durante la conferencia de la mañana subrayó que la prioridad es conservar una buena relación con el país vecino del norte, con respeto al acuerdo de respetar la soberanía.

“Cuando sobre todo pues se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio. Ahora inician estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término”, dijo.

Consultada sobre si ya se buscará un encuentro con Trump, la Presidenta comentó que se buscará el momento oportuno para ello.

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LMCT