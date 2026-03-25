PT exige retirar la revocación de mandato del Plan B; Mier descarta fracaso y reivindica unidad

Al centro, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, junto a aliados del PT y el PVEM.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que el Partido del Trabajo (PT) presentará una reserva para excluir del “Plan B” de la reforma electoral el artículo 35 constitucional completo, referente a la revocación de mandato, a fin de mantener ese mecanismo en sus términos vigentes.

En entrevista durante la sesión de este miércoles, el dirigente morenista rechazó que la concesión al aliado represente una derrota o que la reforma haya quedado “descafeinada”, y atribuyó el fracaso a la oposición, que, aseguró, apostó a que la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum no transitaría.

“La reserva que va a presentar el Partido del Trabajo es que quede excluida de la minuta lo que se refiere a revocación de mandato”, declaró Mier Velazco. “Todo el 35 se retira para que queden sus términos como está en la Constitución actualmente”, precisó.

El senador justificó la decisión como una medida de gobernabilidad, no como una concesión forzada. “No, para mantener gobernando este país con estabilidad, la gobernabilidad y el respaldo al activo más importante que tiene nuestro movimiento que es la presidencia de la República”, respondió al ser cuestionado sobre si el ajuste buscaba preservar la coalición.

Ante la insistencia de que el “Plan B” quedó debilitado, Ignacio Mier defendió el alcance: “¿Cómo puede ser una derrota si hemos logrado con el Partido Verde y el Partido del Trabajo reformar 103 artículos de la Constitución que han sido tocados en 46 decretos desde que estamos coalicionados?”, cuestionó.

El coordinador morenista también rechazó la calificación de fracaso personal. “Fracasó la oposición que pensó que no iba a transitar la iniciativa de la Presidenta. Es un gran fracaso para ellos”, sostuvo, y reiteró que Morena y el PVEM votarán la minuta sin condiciones: “Ni Morena ni el Partido Verde van a transigir en eso”.

Sobre si la presidenta Sheinbaum estaba al tanto de la posición que el PT subiría a tribuna, Mier Velazco fue escueto: “Tenemos una comunicación permanente con la titular del Ejecutivo y su equipo”, dijo, sin confirmar si fue informada directamente antes de la sesión.

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cehr