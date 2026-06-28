Resultados del Progol 2338: checa la quiniela ganadora

La Lotería Nacional de México pone en juego el Progol 2338 y el Progol Revancha para este fin de semana, que va del miércoles 24 de junio al sábado 27 de junio de 2026.

Progol es la quiniela más popular de México, aquí te presentamos los resultados de los partidos de los 16vos de la Copa Mundial 2026.

Si ganaste cuida tu boleta del sorteo 2338 porque es el comprobante oficial para recoger el dinero, mantenlo en un lugar seguro.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Resultados Progol 2338

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Progol 2338 de este fin de semana. Sin embargo, los interesados deben esperar la publicación de los resultados, mismos que se darán a conocer después del lunes.

CHEQUIA VS MEXICO: V

SUIZA VS CANADA: L

BOSNIA VS CATAR: L

JAPON VS SUECIA: E

TURQUIA VS E.U.A: L

PARAGUAY VS AUSTRALIA: E

NORUEGA VS FRANCIA: V

CABO VERDE VS A. SAUDITA: E

URUGUAY VS ESPAÑA: V

EGIPTO VS IRAN: E

CROACIA VS GHANA: L

COLOMBIA VS PORTUGAL: E

REP. CONGO VS UZBEKISTAN: L

ARGELIA VS AUSTRIA: E

Revanchita

CHEQUIA VS MEXICO: V

ESCOCIA VS BRASIL: V

SUDAFRICA VS REP. COREA: L

ECUADOR VS ALEMANIA: L

TURQUIA VS E.U.A: L

CABO VERDE VS A. SAUDITA: E

URUGUAY VS ESPAÑA: V

Conoce los números ganadores del Chispazo de hoy.

Ve los resultados del Tris de hoy.

Aquí puedes verificar si tu boleto es ganador.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

Progol es la quiniela más popular de México. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Trionda, Balón oficial del Mundial 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Se puede elegir apostar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar las posibilidades de ganar un premio que tiene una bolsa garantizada inicial de 5 millones de pesos.

Con la quiniela sencilla sólo se puede marcar una opción de resultado por juego, si ganará local, empate o visita.

Con la quiniela doble hay oportunidad de marcar dos resultados para un mismo partido. Se pueden jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Con la quiniela triple se podrán marcar las tres opciones de resultado en un mismo partido y jugar hasta cinco quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol tiene un precio de solo 15 pesos, y para las quinielas múltiples varía el costo según sea el número de combinaciones que se hagan en la boleta y puede llegar hasta los 4 mil pesos.

Puedes consultar a detalle cómo jugar el Progol en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur Número. 1397, Colonia. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03920 , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

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cehr