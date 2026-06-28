Esta es la fecha límite para registro de línea telefónica según el último digito del número

Luego de que se estableciera como fecha límite el 30 de junio para que todas las personas realizaran el registro de sus líneas telefónicas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) amplió el plazo para este proceso.

La CTR había señalado que las y los usuarios debían realizar este proceso antes del próximo martes, pues después de dicha fecha perderían la cobertura de su compañía telefónica.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer un calendario en el que establecen las fechas límite para cada una de las líneas telefónicas, y estas se establecieron tomando en cuenta el último dígito del número de teléfono.

Debido a esto, las y los usuarios de cualquier telefonía móvil cuentan con un periodo más amplio para hacer el registro de su línea telefónica, con la finalidad de poder continuar con su servicio de manera habitual.

Previo a que se diera a conocer esta prórroga, miembros de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República habrían señalado que esta medida podría derivar en una desconexión de miles de personas en México, por lo que pedía que se aplazara el periodo.

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Calendario de fechas límites para registro de línea telefónica

El registro de la línea telefónica quedó aplazado incluso hasta el 31 de diciembre, pues pese a que se cuenta con 63 millones de registros realizados, aún no se ha logrado que la mayoría de las y los usuarios realicen el proceso.

El calendario para el registro de los números de teléfono tomando en cuenta el último dígito es el siguiente:

Terminación 0 : Fecha límite de registro 15 de agosto

Terminación 1 : Fecha límite de registro 31 de agosto

Terminación 2 : Fecha límite de registro 15 de septiembre

Terminación 3 : Fecha límite de registro 30 de septiembre

Terminación 4 : Fecha límite de registro 15 de octubre

Terminación 5 : Fecha límite de registro 31 de octubre

Terminación 6 : Fecha límite de registro 15 de noviembre

Terminación 7 : Fecha límite de registro 30 de noviembre

Terminación 8 : Fecha límite de registro 15 de diciembre

Terminación 9: Fecha límite de registro 31 de diciembre

Esta medida fue implementada con la finalidad de eliminar el anonimato en las líneas telefónicas, pues este medio es utilizado para cometer diversos delitos como extorsiones y estafas por medio de llamadas o mensajes.

Vincular tu línea telefónica es un trámite sencillo que ayuda a fortalecer la seguridad y combatir el uso anónimo de los celulares. 📱✅



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