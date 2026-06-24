MC pide ampliar plazo de registro móvil

A unos días del vencimiento del plazo para registrar las líneas de telefonía móvil, Movimiento Ciudadano propuso otorgar una prórroga y evitar que hasta 60 millones de números sean cancelados por no estar vinculados a un usuario identificado.

El coordinador de la bancada en el Senado de la República, Clemente Castañeda Hoeflich, advirtió que una desconexión masiva tendría graves consecuencias para millones de personas, ya que el teléfono celular se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación y para el acceso a servicios bancarios, gubernamentales, educativos y de salud.

El Tip: Empresas como Telcel, AT&T, Telefónica México, Bait, Altán Redes y más de 150 operadores móviles han intensificado campañas para difundir el registro de líneas.

“Las implicaciones de una desconexión masiva de esta magnitud son de la mayor gravedad social. En México, el teléfono celular es el principal medio de acceso a internet para la mayoría de la población, particularmente para los sectores de menores ingresos y para quienes habitan en zonas rurales y comunidades indígenas” Clemente Castañeda Hoeflich, senador de Movimiento Ciudadano



Clemente Castañeda, el pasado 11 de abril, en la tribuna de la Cámara alta. ı Foto: Especial

Proponen ampliar hasta un año plazo para registro de línea

La propuesta plantea reformar el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para ampliar de 120 a 360 días hábiles el plazo para suspender las líneas que no hayan sido registradas en el padrón nacional, con lo que la medida ya no entraría en vigor el próximo 30 de junio.

En la exposición de motivos, el senador reconoció que el Registro Nacional de Líneas Móviles, operado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tiene como finalidad fortalecer la seguridad pública y combatir el uso de líneas anónimas en actividades ilícitas.

Sin embargo, advirtió que su implementación enfrenta una “crisis operativa de proporciones mayores” .

De acuerdo con los datos citados por el legislador, al 13 de mayo se habían registrado únicamente 48 millones de líneas. Con un ritmo de inscripción de aproximadamente 750 mil líneas por día, se estima que para el 30 de junio sólo 84 millones de las 144 millones de líneas activas estarán incorporadas al padrón, dejando fuera a cerca de 60 millones de usuarios.

Plazo para el registro de línea telefónica vence el próximo 30 de junio. ı Foto: Especial

Advierte exclusión de usuarios por registro telefónico

Castañeda Hoeflich señaló que empresas como Telcel, AT&T, Telefónica México, Bait, Altán Redes y más de 150 operadores móviles, así como la propia CRT, han intensificado las campañas de difusión para promover el registro, aunque reconoció que esos esfuerzos “no han sido suficientes para alcanzar el volumen de registros requerido en el tiempo disponible”.

Asimismo, criticó que la autoridad reguladora haya descartado en diversas ocasiones una prórroga, pese a que los niveles actuales de registro no permitirían cumplir con la meta establecida.

“Esta postura, aunque comprensible desde el interés en mantener la presión sobre operadores y usuarios, omite considerar que la consecuencia directa de mantener el plazo sin flexibilidad será la desconexión involuntaria de millones de ciudadanos” Clemente Castañeda Hoeflich, senador de Movimiento Ciudadano



El senador insistió en que el Estado debe garantizar que las políticas de seguridad no deriven en exclusión digital y alertó que un eventual “apagón telefónico” no puede ser consecuencia de una fecha administrativa que no corresponde con la realidad operativa del proceso de registro.

“La protección del derecho a las telecomunicaciones exige que las autoridades actúen con racionalidad, proporcionalidad y sensibilidad social, adoptando las medidas necesarias para que ningún ciudadano pierda el acceso a un servicio indispensable para su vida cotidiana”, concluyó.

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cehr