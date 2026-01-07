¿Cómo hacer el registro de celulares en México si tienes Telcel o AT&T?

Las personas que cuenten con un número telefónico en México deberpan realizar el registro de sus celulares a partir del 9 de enero para evitar que sus líneas telefónicas queden suspendidas.

Para poder evitar el anonimato en las líneas telefónicas, el Pleno de la Comisión Reguladora de telecomunicaciones (CRT) aprobó de manera unánime los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles de México.

Debido a esto, cada usuario podrá realizar este registro tanto de manera presencial en los centros de atención como de manera digital, y cada uno de los proveedores deberá brindar la información necesaria a los usuarios para realizar el registro.

¿Cómo hacer el registro de celulares en México si tienes Telcel?

En caso de contar con un número telefónico de Telcel el trámite de vinculación de la línea telefónica puede realizarse en cualquier Centro de Atención a Clientes en modalidad presencial o remota.

En caso de hacerlo en la modalidad remota se tienen hasta tres intentos, y para poder realizar el registro se requiere una identificación oficial con fotografía, CURP y una selfie, por lo que se puede presentar una credencial para votar, pasaporte o CURP Biométrica.

Además, a partir del 7 de febrero se pondrá a disposición de los usuarios un Portal de Consulta para que las personas puedan consultar si existe alguna línea telefónica registrada con su CURP o RFC.

En caso de que exista una línea telefónica registrada que no reconozcan los usuarios estos podrán acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes para realizar una aclaración y desvincular el número telefónico.

¿Cómo hacer el registro de celulares en México si tienes AT&T?

Los usuarios que cuenten un número telefónico de AT&T podrán vincular su línea a partir del 9 de enero con su credencial para votar o pasaporte vigente, y este proceso podrá realizarse en un centro de atención o en línea.

Para realizar el proceso de vinculación de una línea telefónica en un centro de atención los usuarios únicamente deben acudir al Centro de Atención AT&T con su identificación oficial vigente.

Posteriormente recibirán el Aviso de Privacidad y se validará tanto la identificación oficial proporcionada como la CURP para poder generar un folio del registro en el que se encuentra la fecha y hora de vinculación, así como el servicio que fue contratado.

En caso de optar por realizar el registro de vinculación de línea telefónica en línea únicamente se requiere entrar al link que se envió por medio de un SMS o correo electrónico.

Una vez que se ingrese a dicho link, se pedirá capturar la información de la identificación oficial y una prueba de vida por medio de una selfie, así como la información de la CURP.

Los usuarios cuentan con tres intentos para poder realizar la vinculación de la línea telefónica en línea, y en caso de que estos sean fallidos, se debe contactar a la telefonía para poder realizar el proceso de nueva cuenta.

