Registro de celulares en México: ¿quiénes no deben vincular su línea con CURP?

La vinculación de líneas telefónicas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP) se ha convertido en un requisito obligatorio en México como parte de una estrategia enfocada en reforzar la seguridad y combatir delitos como la extorsión.

De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la medida busca eliminar el anonimato en el uso de la telefonía móvil.

Registro de celulares en México ı Foto: Freepik

¿Quiénes están exentos del registro con CURP?

Aunque la mayoría de los usuarios debe cumplir con este proceso, las disposiciones contemplan excepciones claras. Entre quienes no están obligados a vincular su línea se encuentran los dispositivos que no cuentan con funciones de llamadas, mensajes SMS o voz por internet.

También quedan fuera de esta obligación las líneas empresariales pertenecientes a dependencias gubernamentales, servicios de emergencia o atención ciudadana. En el caso de los menores de edad, el registro no se omite, pero debe ser realizado por su tutor.

Asimismo, las tabletas que operan únicamente con planes de datos, sin servicios de telefonía, no requieren realizar este trámite. Otro grupo exento corresponde a usuarios cuyo registro ya fue efectuado por el operador al momento de contratar la línea.

En situaciones extraordinarias, como emergencias o desastres, las autoridades podrán autorizar la activación de nuevas líneas sin necesidad de vinculación en zonas afectadas.

Para el resto de los usuarios, la fecha límite para cumplir con este requisito es el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas que no estén registradas podrán ser suspendidas, limitando su funcionamiento únicamente a llamadas de emergencia y recepción de mensajes oficiales.

Uh hombre sostiene un teléfono celular, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT