¿Cuándo y a qué hora es el Segundo Simulacro Nacional 2026?

México es un país que se encuentra ubicado en una zona con alta actividad sísmica, por lo que anualmente se realizan dos simulacros a nivel nacional, con la finalidad de reforzar los protocolos de protección civil.
En el país se han registrado algunos terremotos que resultaron en pérdidas materiales significativas, y con ello la lamentable pérdida de vidas humanas; debido a esto, en México se busca fortalecer la cultura de prevención mediante los simulacros.
El Segundo Simulacro Nacional se realizará el sábado 19 de septimbre a las 12:00 horas, por lo que la alerta sísmica de la Ciudad de México se activará en ese momento para que las personas evacúen las zonas en las que se encuentren.
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¿Qué hacer en caso de sismo?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México compartió una guía para saber qué se debe hacer en antes, durante y después de que se registre un sismo.
Medidas antes de un sismo:
- Elaborar y actualizar un Plan Familiar, y/o pide a la administración de tu inmueble que genere un Programa Interno de Protección Civil
- Verificar de manera periódica la vivienda tomando en cuenta posibles hundimientos, desplomes o grietas y fisuras existentes
- Participar en simulacros
- Mantener los dispositivos con batería
- Determinar zonas de menor riesgo y puntos de reunión en áreas de trabajo y viviendas
- Establecer un lugar de encuentro con familiares o personas cercanas
- Diseñar una pulsera o collar de identificación que contenga el número de teléfono de un contacto de emergencia y tipo de sangre
- Prepara una maleta de vida con llaves del automóvil y dinero adicional, linterna, baterías, radio, equipo de primeros auxilios, teléfono de emergencias, medicamento especial en caso de requerirlo, alimentos no perecederos, abrelatas manual, papel higiénico, bolsa impermeabilizada, documetos importantes.
Medidas durante alerta de un sismo:
- Mantener la calma al escuchar la alerta sísmica y evacuar el inmueble según las indicaciones establecidas previamente
- Quienes se encuentren en un piso alto y no cuenten con el tiempo necesario para evacuar, deben colocarse en la zona de menor riesgo del lugar
- Implementar el plan familiar o protocolor de Protección Civil
- Acatar indicaciones de los brigadistas
- Apagar interruptores de luz, y cerrar llaves de paso de agua y gas en caso de tener oportunidad de hacerlo
- No correr durante la evacuación
- No gritar para no generar pánico durante la evacuación
- No empujar a otras personas
Medidas después de un sismo:
- En caso de no haber podido evacuar, se deben replegar a las zonas de menor riesgo que se ecnuentren cerca
- Alejarse de ventanas, muebles, espejos, plantas o cualquier tipo de objeto pesado que se pueda caer
- Ayudar a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad a replegarse
- No utilizar escaleras o elevadores
- Evacuar hasta que el sismo concluya
- Medidas después de un sismo:
- Si te encuentras en una zona de menor riesgo dentro de un inmueble, se debe evacuar y dirigirse a un punto de reunión
- Mantener la calma y seguir las indicaciones de protección ciil
- Realizar corte de suministros de agua, luz y gas en caso de no haberlo hecho
- Utilizar el teléfono únicamente para emergencias
- Utilizar redes sociales para notificar a familiares y amigos que te encuentras bien
- Verificar el estado estructural de los edificios, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas cuando se termine el temblor
Es recomendable no regresar al inmueble en caso de que se detecten daños estructurales, y pedir que las autoridades que realicen una revisión exhaustiva para determinar el estado del inmueble.
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