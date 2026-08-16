¿Cuándo y a qué hora es el Segundo Simulacro Nacional 2026?

México es un país que se encuentra ubicado en una zona con alta actividad sísmica, por lo que anualmente se realizan dos simulacros a nivel nacional, con la finalidad de reforzar los protocolos de protección civil.

En el país se han registrado algunos terremotos que resultaron en pérdidas materiales significativas, y con ello la lamentable pérdida de vidas humanas; debido a esto, en México se busca fortalecer la cultura de prevención mediante los simulacros.

El Segundo Simulacro Nacional se realizará el sábado 19 de septimbre a las 12:00 horas, por lo que la alerta sísmica de la Ciudad de México se activará en ese momento para que las personas evacúen las zonas en las que se encuentren.

🚨📢 ¡Participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026!

El próximo sábado 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.

Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/ybY2C4KpaV



Con este ejercicio reforzamos nuestros… pic.twitter.com/BMx62FInFf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 16, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México compartió una guía para saber qué se debe hacer en antes, durante y después de que se registre un sismo.

Medidas antes de un sismo:

Elaborar y actualizar un Plan Familiar, y/o pide a la administración de tu inmueble que genere un Programa Interno de Protección Civil

Verificar de manera periódica la vivienda tomando en cuenta posibles hundimientos, desplomes o grietas y fisuras existentes

Participar en simulacros

Mantener los dispositivos con batería

Determinar zonas de menor riesgo y puntos de reunión en áreas de trabajo y viviendas

Establecer un lugar de encuentro con familiares o personas cercanas

Diseñar una pulsera o collar de identificación que contenga el número de teléfono de un contacto de emergencia y tipo de sangre

Prepara una maleta de vida con llaves del automóvil y dinero adicional, linterna, baterías, radio, equipo de primeros auxilios, teléfono de emergencias, medicamento especial en caso de requerirlo, alimentos no perecederos, abrelatas manual, papel higiénico, bolsa impermeabilizada, documetos importantes.

Este 19 de septiembre participaremos en el MacroSimulacro Nacional, un ejercicio que nos permitirá practicar, evaluar nuestra capacidad de respuesta y fortalecer nuestra cultura de prevención.



👉 Regístrate al Macrosimulacro Nacional:https://t.co/8r8Me3WGiM



📱 Descarga Jalisco… pic.twitter.com/9c2xPpQBaU — Protección Civil JAL (@PCJalisco) August 16, 2026

Medidas durante alerta de un sismo:

Mantener la calma al escuchar la alerta sísmica y evacuar el inmueble según las indicaciones establecidas previamente

Quienes se encuentren en un piso alto y no cuenten con el tiempo necesario para evacuar, deben colocarse en la zona de menor riesgo del lugar

Implementar el plan familiar o protocolor de Protección Civil

Acatar indicaciones de los brigadistas

Apagar interruptores de luz, y cerrar llaves de paso de agua y gas en caso de tener oportunidad de hacerlo

No correr durante la evacuación

No gritar para no generar pánico durante la evacuación

No empujar a otras personas

¡Los simulacros salvan vidas!



Son ejercicios que sirven para reforzar y mejorar los protocolos de actuación y ponen a prueba la capacidad de respuesta de los miembros de una familia. Por ello, es fundamental saber cómo actuar en caso de sismo. Una adecuada previsión y reacción… pic.twitter.com/WD4OIx9wb2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2026

Medidas después de un sismo:

En caso de no haber podido evacuar, se deben replegar a las zonas de menor riesgo que se ecnuentren cerca

Alejarse de ventanas, muebles, espejos, plantas o cualquier tipo de objeto pesado que se pueda caer

Ayudar a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad a replegarse

No utilizar escaleras o elevadores

Evacuar hasta que el sismo concluya

Medidas después de un sismo:

Si te encuentras en una zona de menor riesgo dentro de un inmueble, se debe evacuar y dirigirse a un punto de reunión

Mantener la calma y seguir las indicaciones de protección ciil

Realizar corte de suministros de agua, luz y gas en caso de no haberlo hecho

Utilizar el teléfono únicamente para emergencias

Utilizar redes sociales para notificar a familiares y amigos que te encuentras bien

Verificar el estado estructural de los edificios, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas cuando se termine el temblor

Es recomendable no regresar al inmueble en caso de que se detecten daños estructurales, y pedir que las autoridades que realicen una revisión exhaustiva para determinar el estado del inmueble.

Prepárate para el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas. Descarga la "Guía para saber qué hacer en caso de #sismo", con recomendaciones para prevenir riesgos y actuar de forma efectiva ante un alertamiento sísmico.… pic.twitter.com/paLLN8fdsb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2026

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