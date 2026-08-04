Protección Civil anuncia el Segundo Simulacro Nacional 2026; así será el ejercicio

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre al mediodía, tiempo del centro de México, con cinco hipótesis sísmicas regionales y la activación de avisos por telefonía celular, radio, televisión y más de 23 mil altavoces.

Antes del ejercicio, a las 7:19 de la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la bandera nacional en el Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017. Al concluir la práctica, el Comité Nacional de Emergencias evaluará capacidades operativas, protocolos y fuerzas de tarea.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que será la primera ocasión en que este ejercicio ocurra durante un fin de semana. “Al escuchar la alerta en sus celulares, les pedimos no alarmarse, mantener la calma y participar”, señaló.

Para la zona centro, integrada por 15 entidades, las autoridades plantearon un movimiento de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. El escenario incluye a Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y la entidad poblana.

@laualzua hizo un llamado a registrar los inmuebles participantes.



Pueden registrarse viviendas, escuelas, edificios públicos, centros de trabajo y espacios comunitarios. Al finalizar el ejercicio se podrá descargar una constancia de participación.



Registra el tuyo aquí:… pic.twitter.com/o6W47Mz6cN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026

Velázquez Alzúa explicó que el supuesto de Tehuacán resulta “físicamente posible” debido a la interacción de la placa de Cocos y a los antecedentes de movimientos cercanos a esa magnitud en la región.

Otra hipótesis prevé un temblor de 7.1 en Mexicali, Baja California, para el noroeste del territorio. En el noreste, el supuesto será de 5.2 con origen en Ciudad Allende, Nuevo León, mientras que Campeche, Quintana Roo y Yucatán trabajarán ante un evento de 7.0 localizado en Cabo Catoche.

El otro escenario contempla la participación de Chiapas, Oaxaca y Tabasco ante la hipótesis de un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en el municipio chiapaneco de Tonalá. El ejercicio permitirá que autoridades y población de las tres entidades pongan a prueba sus protocolos de respuesta, rutas de evacuación, sistemas de comunicación y mecanismos de coordinación frente a una emergencia de esa dimensión.

Para todos los casos, el sistema de alertamiento celular enviará mensajes de manera simultánea a millones de dispositivos, aunque no tengan saldo ni conexión a internet. La funcionaria precisó que la prueba del 6 de mayo alcanzó 87 millones de teléfonos y registró una efectividad de 95 por ciento.

Además, estaciones de radio y televisión transmitirán el aviso. Los altavoces operarán en la capital del país, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos. La plataforma celular permitirá ampliar la cobertura hacia lugares sin infraestructura física de alarma.

Para este ejercicio se definieron cinco hipótesis sísmicas, representativas de las condiciones de sismicidad en distintas regiones del país:



📍Zona Centro: M 7.7, Tehuacán, Puebla.

📍Zona Noroeste: M 7.1, Mexicali, Baja California.

📍Zona Noreste: M 5.2, Ciudad Allende, Nuevo… pic.twitter.com/VeucMzJgUC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026

José Luis Macías Vázquez, director general del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, anunció la incorporación de 58 estaciones de monitoreo durante los próximos meses. Varias ya funcionan y reforzarán la detección, transmisión, procesamiento y almacenamiento de información.

Especialistas del Servicio Sismológico Nacional reiteraron que ningún método permite anticipar fecha, hora o magnitud de un movimiento telúrico. “Los sismos no se pueden predecir. No existe tecnología en el mundo, ni en Japón ni en Estados Unidos ni en México”, expusieron durante la sesión de preguntas.

Cecilia Izcapa Treviño, directora de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, llamó a identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y mecanismos de comunicación familiar. También destacó que el Atlas Nacional de Riesgos ofrece indicadores para los 2 mil 469 municipios del país.

Viviendas, escuelas, oficinas, comercios y espacios comunitarios podrán inscribirse en la plataforma preparados.gob.mx. Quienes registren un inmueble tendrán acceso a una constancia gratuita después de la actividad.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT