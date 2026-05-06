Suenan alertas sísmicas por Simulacro Nacional este 6 de mayo de 2026 | VIDEOS

Las alertas por el Primer Simulacro Nacional 2026 sonaron este miércoles 6 de mayo, en punto de las 11:00 horas, ante la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero.
El Gobierno convocó a las instituciones públicas y privadas de toda la República mexicana; a través Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Nacional de Protección Civil, a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026 .
Además de las alertas sísmicas por medio de altavoces, también se envió un mensaje por medio de teléfonos celulares; por lo que se recomendó revisar y confirmar que los dispositivos móviles cuenten con las siguientes características:
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- Se debe contar con conexión a redes 2G, 3G, 4G, o 5G
- El sistema operativo debe estar actualizado y sin modificaciones
- Se debe tener activada la opción para recibir mensajes de alerta
Durante el Primer Simulacro Nacional 2026, La Razón estuvo presente en la estación Aculco de la Línea 8 del Metro, ahí se entrevistó a dos personas.
Una dijo que no le tiene miedo a los simulacros y al otra que lo que más le asusta es la alerta telefónica por el sonido que emite, pero ambos dijeron estar de acuerdo con los simulacros ya que son ejercicios que preparan a la gente para estar lista ante un sismo
Usuarios del Metro dijeron a La Razón que sienten que la alerta sonó muy poco tiempo, pero que en esta ocasión sí sirvió la alerta telefónica
Durante el Primer Simulacro Nacional 2026, el servicio del Metro se detuvo momentáneamente y se solicitó a las personas que se encontraban en los andenes ingresar a los vagones disponibles.
Tras el cese de las alertas sísmicas, transcurrieron 50 segundos antes de que los trenes reanudaran la marcha.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de rescate ejecutan el descenso de una camilla desde una unidad con escala durante el Primer Simulacro Nacional 2026.
Las maniobras forman parte, para evaluar la capacidad de respuesta ante posibles colapsos o personas atrapadas en estructuras elevadas.
Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de Protección Civil coordinan la recepción de la víctima en la explanada de la Plaza de la República.
El ejercicio cuenta con el apoyo de grúas especializadas y camiones de bomberos equipados para realizar extracciones en zonas de difícil acceso.
Con información de Fernanda Rangel
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FGR