Sheinbaum critica a oposición por recibir a Ayuso y minimiza importancia de su visita

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a políticos de oposición que se reunieron contra la ultraderechista española, Isabel Díaz Ayuso y descartó que su visita al país pudiera minar de alguna forma la relación en la que se trabaja con España.

“Yo no le veo tanta importancia, ¿no? Viene a México a reunirse con líderes políticos de México. Pero así como que ella por venir a México cobrar una relación diplomática? Pues no creo”, dijo.

Al exponer en su conferencia una fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid junto a opositores, como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la mandataria comentó que hay quienes piensan que dicha cercanía les beneficiará políticamente, motivo por el cual los calificó como “trasnochados”.

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Incluso, comentó que les resultó más benéfico cancelar el evento que encabezaría para rendir un homenaje a Hernán Cortés.

“Piensan que eso les va dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. No, pues si están medio trasnochados, ¿no?”, dijo.

Isabel Díaz Ayuso ı Foto: Captura de pantalla

Las declaraciones se dan en medio de críticas desde distintos sectores políticos, luego de que integrantes de la oposición difundieran imágenes y mensajes sobre su encuentro con la mandataria madrileña, lo que generó debate en redes sociales sobre el simbolismo político de la visita.

Por su parte, este tipo de encuentros suelen tener más peso en el terreno político interno que en el ámbito internacional, al tratarse de posicionamientos ideológicos y de afinidad entre actores, más que de decisiones con efectos en la diplomacia formal.

Hasta el momento, la embajada de España en México no ha emitido un posicionamiento sobre la visita, mientras que autoridades federales han reiterado que la relación bilateral continúa en términos de respeto y cooperación mutua.

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MSL