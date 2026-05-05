Simulacro Nacional 6 de mayo 2026: ¿A qué hora sonará la alarma?

En México algunas veces al año se realizan simulacros locales y nacionales con la finalidad de que las personas conozcan los procesos que se deben seguir ante el registro de un sismo.

El simulacro que se realizará este 6 de mayo pretende fomentar la cultura de la Protección Civil, así como “contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.”

El Gobierno convoca a las instituciones públicas y privadas de toda la República mexicana; a través Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Nacional de Protección Civil, a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026.

Mapa que indica los lugares en los que sonará la alerta sísmica ı Foto: Captura de pantalla

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) informó que este 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional del 2026, por lo que se activará la alerta sístima a las 11:00 horas.

Los inmuebles que participen en este simulacro nacional deben realizar el registro por medio de la plataforma digital, teniendo como límite las 23:59 horas de este martes 5 de mayo para hacerlo.

Primer Simulacro Nacional 2026 ı Foto: Redes Sociales

Consideraciones para el Primer Simulacro Nacional 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que debido a que no en todas las entidades federativas del país se registran los mismos efectos por un sismo, solicitaron proponer hipótesis adecuadas conforme la ubicación.

El horario en el que se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026 contempla la hora del centro del país, por lo que se recomienda tomar en cuenta la hora de cada localidad.

La alerta sismica funciona analizando la estimación de la magnitud prelimiar del sismo, considerando la distancia de las primeras estaciones y algunos criterios relacionados con la energía.

La alerta temprana depende de la distancia que existe entre el epicentro y la ciudad en la que se recibe el aviso, y la magnitud de estos generalmente es medida con sismómetros y acelerómetros.

¡La prevención es nuestra fuerza! 💪



Este 6 de mayo, a las 11:00 h, asegúrate de que tu celular cumpla con las características necesarias para recibir el mensaje del simulacro. No necesitas saldo ni datos.



Registra tu inmueble y súmate: https://t.co/lhZONdF8VT… pic.twitter.com/pTrc1rmOBo — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) May 5, 2026

Además de la alerta sísmica por medio de altavoces, también se enviará la alerta por medio de teléfonos celulares; por lo que se recomienda revisar y confirmar que los dispositivos móviles cuenten con las siguientes características:

Se debe contar con conexión a redes 2G, 3G, 4G, o 5G

El sistema operativo debe estar actualizado y sin modificaciones

Se debe tener activada la opción para recibir mensajes de alerta

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