Amplían fecha límite para registro de líneas

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aplazó la fecha límite para el registro de líneas móviles, programada inicialmente para el 30 de junio, y estableció un calendario escalonado para la vinculación de números telefónicos, que se prolonga hasta el 31 de diciembre de este año; hasta este jueves, la dependencia contabilizó 63 millones de números que cumplieron con el requisito, lo que representa 39.4 por ciento del total.

Este calendario está asignado conforme al último dígito del número telefónico; de este forma, las líneas que finalicen en el número 0 tienen como día último para el registro el 15 de agosto, para el 1, el 31 de agosto y para el 2, el 15 de septiembre.

El Dato: El 1t2026 contó tres millones 258 mil números móviles activos menos, comparado con el trimestre anterior.

Para aquellas líneas cuyo último dígito sea el 3, el día límite es el 30 de septiembre, para el 4, el 15 de octubre; 5, el 31 de octubre; 6, el 15 de noviembre; 7, el 30 de noviembre; 8, 15 de diciembre y finalmente el 9, el 31 de diciembre. La CRT especificó que, 72 horas después de vencer el plazo correspondiente al dígito y no realizar la vinculación con la empresa telefónica correspondiente, el servicio quedará suspendido y sólo será posible realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

Una vez efectuada la correcta vinculación del número con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del usuario, la compañía telefónica restablecerá los servicios de llamadas, mensajes y datos móviles, puntualizó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en un comunicado.

Añadió que hasta este 25 de junio, “la vinculación de líneas ha tenido un avance sostenido y creciente”, y contabiliza 63 millones de líneas que han realizado el registro, de las cuales, 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago, que no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación.

La CRT reiteró que el proceso de registro de líneas no es realizado por el Gobierno federal, sino que es efectuado directamente con las compañías telefónicas, que vinculan el nombre y CURP del usuario del número móvil, tras lo cual eliminan cualquier imagen u otra información utilizada durante el proceso.

PERSISTE LA DESCONFIANZA. En entrevista para La Razón, Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), comentó que actualmente existen 159.9 millones de líneas móviles en el país, “que si le quitas los 63 millones que se registraron, siguen faltando 98 por vincular”.

Detalló que la falta de registro ocurre por tres factores, que son el desconocimiento, que alcanza 44 por ciento de la población; el desinterés, ya que 66 por ciento comenta saber sobre el requisito pero muestra indiferencia para su cumplimiento, y la desconfianza.

Ernesto Piedras agregó que estos nuevos plazos seguirán siendo insuficientes para cumplir la vinculación personal del total de líneas telefónicas móviles, “yo digo que no, porque ya tuvimos seis meses y sólo se registraron 63 (millones de números), que yo insisto, esas 63 debieron haber sido las más facilitas, porque es la gente que ya está registrada (…), yo creo que ya empezó un juego de ampliación de plazos”.