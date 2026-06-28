Integralia advierte que nuevos partidos se juegan su supervivencia en las elecciones de 2027

La consultora Integralia, especializada en análisis político y electoral, puso el acento en la supervivencia electoral de Somos México y Partido Paz, no en el registro que obtuvieron ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La firma advirtió que ambos llegan a 2027 con una prueba inmediata. Alcanzar el mínimo de la votación válida emitida en la elección federal de diputaciones.

El dato central no está en el aumento de siglas. Aunque el sistema pasaría de seis a ocho partidos nacionales, el análisis descarta una fragmentación del mapa político. México, según la firma, seguiría entre los países de América Latina con menor número de fuerzas de alcance nacional.

Desde que inició el nuevo siglo, el país vio nacer 11 partidos políticos nacionales. Sólo 36.4 por ciento conservó el registro después de su primera elección. El resto desapareció tras su debut en las urnas.

Somos MX celebró registro como partido político con evento desde el Monumento a la Revolución. ı Foto: X @SomosMxMexico

La primera contienda será cuesta arriba para Somos México y Partido Paz. Además del umbral mínimo de 3 por ciento, deberán competir solos, sin coaliciones. Sólo podrán aliarse en procesos posteriores si rebasan esa barrera legal.

Somos México aparece en el análisis como una opción de centroizquierda liberal y opositora. Integralia identifica entre sus ejes la defensa de la democracia, los contrapesos y la autonomía de las instituciones electorales.

Ubicado en la derecha conservadora, Partido Paz —antes Construyendo Sociedades de Paz— centra su agenda, de acuerdo con la consultora, en temas de vida, familia, seguridad pública y la recuperación de la base social vinculada al antiguo Partido Encuentro Social.

Avala el INE registro de Paz y Somos México como partidos ı Foto: Cuartoscuro

Los proyectos México Tiene Vida y Que Siga la Democracia también forman parte del escenario abierto para la consultora. Aunque el INE negó sus registros, ambas organizaciones aún pueden impugnar. La última definición quedará en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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MSL