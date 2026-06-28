Adelantan fin de año escolar: Esta es la modificación oficial del calendario SEP

Las y los estudiantes inscritos en escuelas públicas e incorporadas al sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) terminarán clases antes de lo previsto, pero no serán todas las entidades las que apliquen esta medida.

Pese a las confusiones que han existido por el adelanto del fin del Ciclo Escolar 2025-2026 y que se había confirmado que el calendario no sufriría modificaciones, algunas entidades sí adelantaron el fin del ciclo escolar.

Estos cambios corresponden a la medida establecida por la SEP, pues se informó que las entidades podrían realizar los ajustes necesarios tomando en cuenta circunstancias extraordinarias o condiciones particulares.

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“Cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio” informó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Entidades que adelantan el fin del ciclo escolar

Los estados en los que se suspenderán clases de manera anticipada debido a las condiciones climáticas y a la Copa Mundial de Futbol 2026 son las siguientes:

Baja California Sur viernes 3 de julio

Jalisco martes 30 de junio

Tlaxcala martes 30 de junio

Además, por decreto presidencial se estableció que en la Ciudad de México el martes 30 de junio se suspenderán las clases en las escuelas públicas y privadas se suspenderían debido al partido de la Selección Mexicana contra Ecuador.

Las instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública de la capital no tendrán clases el martes 30 de junio.

Esta suspensión de clases se dará con la finalidad de “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público”.

El fin del ciclo escolar para las demás entidades se mantiene como lo establecido en el calendario, por lo que será hasta el lunes 15 de julio cuando se de inicio a las vacaciones de verano.

Luego de un periodo libre de actividades educativas desde el 15 de julio, las y los estudiantes deberán regresar al próximo ciclo escolar 2026-2027 a partir del lunes 31 de agosto.

Con motivo del #Mundial2026, se publicó en el @DOF_SEGOB un Decreto firmado por la Presidenta @Claudiashein en el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y se conmina al sector privado y social con centros de trabajo ubicados en la… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 26, 2026

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