Mundial 2026: El Haragán y Fan Fest gratis en la GAM para el México vs Ecuador

Miles de aficionados se darán cita en la explanada de la GAM, convertida en el 'Estadio GAM', para apoyar a la Selección Mexicana.

La fiebre mundialista volverá a tomar la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, convertida en el Estadio GAM, con el mejor Fan Fest de la Ciudad de México, donde miles de aficionados podrán vivir una auténtica fiesta futbolera durante el duelo entre la Selección Mexicana y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

El ambiente comenzará desde antes del silbatazo inicial. El alcalde Janecarlo Lozano anunció que el próximo martes 30 de junio a las 18:00 horas, la emblemática banda de rock urbano El Haragán y Compañía ofrecerá un concierto gratuito como parte del Fan Fest Social, en un evento pensado para que las familias disfruten una jornada llena de música, entretenimiento y futbol.

El concierto gratuito de El Haragán y Compañía iniciará las actividades del Fan Fest Social este martes a las 18:00 horas. ı Foto: Alcaldía GAM

Con una pantalla gigante, gradas y cientos de sillas instaladas para brindar mayor comodidad, el Estadio GAM es uno de los espacios públicos más concurrentes para seguir la participación de la Selección Mexicana en la justa mundialista.

La experiencia va más allá de los 90 minutos. Los asistentes también pueden recorrer una feria gastronómica con una amplia oferta de alimentos y bebidas, además de una zona de juegos mecánicos que permite a niñas, niños y adultos disfrutar de actividades recreativas antes y después del encuentro.

El Tricolor llega inspirado a la fase de eliminación directa tras firmar una fase de grupos perfecta.

En su primer partido, la Selección Mexicana obtuvo un triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica, posteriormente derrotó 1-0 a Corea del Sur y cerró la primera ronda con una contundente victoria de 3-0 frente a República Chequia, resultados que alimentan la ilusión de la afición mexicana de seguir avanzando en el Mundial.

Del otro lado estará Ecuador, que logró instalarse en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares. La escuadra sudamericana inició su participación con una derrota de 1-0 ante Costa de Marfil, empató sin anotaciones frente a Curazao y selló su clasificación con un triunfo de 2-1 sobre Alemania.

Con esta iniciativa, la alcaldía Gustavo A. Madero busca ofrecer un espacio seguro, gratuito y familiar para que la pasión por el futbol se viva en comunidad.

Música en vivo, gastronomía, entretenimiento y la emoción de un partido de eliminación directa convertirán nuevamente al Estadio GAM en uno de los puntos de reunión más importantes de la Ciudad de México para apoyar al Tricolor.

Te puede interesar:

am