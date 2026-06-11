Miles vibran con el arranque del Mundial en la GAM junto a Sheinbaum, Brugada y Janecarlo Lozano

La Jefa del Ejecutivo Federal este mediodía en la GAM.

La pasión por el futbol se apoderó de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde miles de personas se reunieron en el Deportivo Hermanos Galeana para celebrar la inauguración del Mundial de Futbol en un ambiente de fiesta, emoción y convivencia familiar.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezaron el acto inaugural que marcó el inicio de la máxima fiesta del futbol.

Entre porras, banderas y camisetas de distintas selecciones, familias enteras se dieron cita en el recinto deportivo para seguir cada momento de la ceremonia oficial, la cual fue transmitida en pantallas gigantes instaladas especialmente para la ocasión.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia que combinó el entusiasmo deportivo con un ambiente de unidad y celebración colectiva, consolidando al Deportivo Hermanos Galeana como uno de los principales puntos de encuentro para vivir la emoción mundialista en la capital del país.

Con este evento, la alcaldía Gustavo A. Madero refrendó su compromiso de acercar actividades recreativas y deportivas a la ciudadanía, permitiendo que miles de aficionados compartieran juntos el arranque de una de las competencias más esperadas a nivel internacional.

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FGR