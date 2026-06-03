¿Cuánto falta para el fin de clases? Esto dice la SEP

Luego de que los secretarios de estatales de Educación Pública realizaran una reunión en la que habían establecido un periodo de tres meses de receso, este no se definió como un calendario oficial.

Durante los primeros días de mayo se habría sugerido un total de 86 días sin clases para todas las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, algunas personas como las madres, padres, tutores, y algunas organizaciones manifestaran su preocupación, se revisó la propuesta de nueva cuenta y se determinó que el Calendario Escolar de la SEP no sufriría modificaciones.

Pese a esto, se estableció que existía apertura para el ajuste o modificación para el calenario en cada una de las entidades, con la finalidad de que se respondiera a las necesidades individuales de cada estado.

El acuerdo de cuatro puntos establece que: “Ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y Programas de Estudio.”

#SEPInforma🗞️ | En la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del #Conaedu, la #SEP y las autoridades educativas estatales acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026, preservando los 185 días efectivos de clase.



El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de… pic.twitter.com/6ZrtxjZNI2 — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Fin del Ciclo Escolar 2025-2026

Luego de que existieran algunas confusiones ante la propuesta del adelanto del fin de clases para el próximo viernes 5 de junio, se determinó que esta propuesta queda descartada a nivel nacional, dejando disponible el Calendario Escolar anterior.

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026, las clases terminarán el miércoles 15 de julio, por lo que; tomando en cuenta la canccelación de clases del viernes 26 de junio, restan un total de 42 días para que se de el cierre de clases tomando en cuenta los fines de semana.

Durante los siguientes días únicamente se tiene contemplada la junta del Consejo Técnico Escolar en Sesión Ordinaria del mes de junio, por tanto solamente se tendrá un día de suspensión de clases hasta que termine el ciclo escolar.

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En cuanto al inicio del ciclo escolar 2026-2027, se estableció que este arrancará el lunes 31 de agosto, por lo que se tendrá un periodo de vacaiones de 46 días sin clases, tomando en cuenta los fines de semana.

Por tanto, las y los estudiantes de escuelas de nivel de educación básica podrán disfrutar de un periodo de vacaciones de verano de poco más de un mes antes de iniciar el próximo ciclo escolar.

Calendario ORIGINAL del ciclo escolar 2025 - 2026 contemplaba término de clases el miércoles 15 de julio; otros dos días de la semana eran para taller docente. ı Foto: Captura de pantalla

En cuanto a la Ciudad de México, se tendrá suspensión de clases para los niveles básico y media superior el jueves 11 de junio, esto debido al partido de inauguración de la Copa Mundial de Futbol.

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