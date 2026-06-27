Mundial 2026: Así se jugarán oficialmente los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 está llegando a su fin en la etapa de fase de grupos y, cada partido que termina, se va definiendo con mayor claridad el panorama de cada selección que avanzó a los dieciseisavos de final de la competencia internacional. México fue el primer equipo en lograr su boleto a la ronda de eliminación directa.

A pesar de ser una ronda de 32 equipos, tendremos algunos cruces entre potencias del futbol varonil, como el de Países Bajos en contra de Marruecos, compromiso que se disputará en la cancha del Estadio Monterrey y que será el último compromiso del Mundial 2026 para este recinto.

Estos son los cruces para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 define a las 32 selecciones que disputarán los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La Selección Mexicana comenzará su participación en la cancha del Estadio Ciudad de México enfrentando a Ecuador, escuadra que avanzó como uno de los mejores ocho terceros lugares.

Así se juegan los dieciseisavos de final

Alemania vs Paraguay - Estadio Boston

Francia vs Suecia - Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Sudáfrica vs Canadá - Estadio Los Ángeles

Países Bajos vs Marruecos - Estadio Monterrey

Portugal vs Croacia - Estadio Toronto

España vs Austria - Estadio Los Ángeles

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina - Estadio San Francisco

Bélgica vs Senegal - Estadio Seattle

Brasil vs Japón - Estadio Houston

Costa de Marfil vs Noruega - Estadio Dallas

México vs Ecuador - Estadio Ciudad de México

Inglaterra vs República Democrática del Congo - Estadio Atlanta

Argentina vs Cabo Verde - Estadio Miami

Australia vs Egipto - Estadio Dallas

Suiza vs Argelia - Estadio Vancouver

Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City

Monterrey y Ciudad de México son las sedes en México que tendrán actividad en los dieciseisavos de final de la competencia. Cabo Verde en su primera participación en una Copa del Mundo logró meterse a la fase de eliminación directa tras culminar en el segundo lugar del Grupo H.

Chávez para el grito de México. ✨#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/dWd58sUxUy — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

Tres selecciones de la Concacaf disputarán los dieciseisavos de final

Tras finalizar la fase de grupos se dio a conocer que tres selecciones de la Concacaf disputarán los dieciseisavos de final y son los anfitriones del certamen que buscan llegar lo más lejos posible.

Haití, Curazao y Panamá, las tres escuadras que clasificaron al Mundial 2026 no pudieron pasar la fase de grupos y quedaron fuera de la competencia, es por eso que los tres anfitriones son los representantes de la Concacaf en los que resta de la competencia.

Estados Unidos arranca su participación en la fase de eliminación enfrentando a Bosnia y Herzegovina, mientras que Canadá se verá las caras con Sudáfrica en la primera ronda.

DCO