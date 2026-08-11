Leagues Cup 2026: Resúmenes y actividad de los equipos de la Liga MX contra la MLS HOY 11 de agosto

Pumas perdió en penaltis contra Columbus Crew en su último partido en la Leagues Cup 2026.

Pumas se despidió de la Leagues Cup 2026 con apenas un punto, luego de un empate 1-1 ante el Columbus Crew, equipo contra el que perdió 3-2 en penaltis en duelo que terminó con 10 jugadores tras la expulsión del argentino Luciano Herrera, quien había ingresado de cambio al inicio del segundo tiempo para tener actividad en su tercer juego como auriazul.

El equipo de Ohio, que fue local en el ScottsMiracle-Gro Field, puso tierra de por medio muy rápido, pues lo ganaba desde el minuto 9 gracias a Tarun Kamuranchi, quien abatió con un remate de cabeza a Keylor Navas tras un centro de Brais Méndez.

¡Los Universitarios empatan antes del descanso! 🐾



El colombiano Álvaro Angulo iguala el partido para @PumasMX tras un gran centro de Uriel Antuna 🇨🇴⚽️



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Pumas consiguió la igualada justo antes del entretiempo, cuando al minuto 45 apareció Álvaro Angulo con un disparo raso de derecha en el área, luego de ser asistido por Uriel Antuna.

Pumas se queda en desventaja numérica ante Columbus Crew

Santiago Solari, director técnico de los felinos, realizó dos modificaciones al arranque del complemento al mandar al terreno de juego a Pedro Vite y a Luciano Herrera, quien dejó a los del Pedregal con 10 integrantes tras ser expulsado al minuto 72.

El extremo argentino recibió el cartón rojo luego de que le dio un codazo sin el balón en disputa a Sean Zawadzki.

El marcador no se volvió a mover y el vencedor tuvo que definirse en tanda de penaltis, donde fueron más efectivos los jugadores del Columbus Crew, que acertaron tres sus cuatro cobros por solamente dos de Pumas, por los que fallaron Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva.

Atlas se va de la Leagues Cup 2026 con un triunfo

El Atlas, que ya estaba eliminado, cerró su participación en la Leagues Cup con una victoria de 2-1 sobre Cincinnati en el TQL Stadium.

Florián Monzón (79’) y Jesús Serrato (85’) convirtieron las anotaciones de los rojinegros, que vinieron de atrás luego de que Evander había adelantado a los de la MLS al minuto 44.

EVG