¿Cuando fue la última vez que México y Ecuador se enfrentaron en un Mundial?

México y Ecuador se ven las caras en los 16vos de final del Mundial 2026.

México terminó en primer lugar del Grupo A y Ecuador culminó en el tercer peldaño del Grupo E, por lo que la escuadra de la Conmebol se convirtió en el rival de la Selección Mexicana tras definirse los otros siete terceros lugares. El Tricolor y la Tri se verán las caras en los dieciseisavos de final para definir a una de las 16 selecciones que estarán en los octavos de final.

El encuentro entre mexicanos y ecuatorianos se dará en el Estadio Ciudad de México este martes 30 de junio del 2026 en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país. Estas dos selecciones solo se han cruzado en una ocasión en una Copa del Mundo.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

¿Cuándo fue la última vez que México y Ecuador se enfrentaron en un Mundial?

Ya pasaron más de 24 años de la última vez que México y Ecuador se enfrentaron en una Copa del Mundo y ese antecedente es el único que tienen entre estas dos selecciones, que definirán a uno de los participantes en los octavos de final.

Fue en Corea-Japón 2002 cuando el Tricolor y la Tri se midieron en la fase de grupos del torneo de la FIFA; en aquella ocasión, la Selección Mexicana se llevó la victoria por marcador de 2-1 con goles de Gerardo Torrado y Jared Borgetti, aunque la escuadra nacional inició perdiendo el cotejo con gol de Agustín Javier Delgado Chalá.

En aquel torneo, México y Ecuador compartieron el Grupo G con Italia y Croacia. Las dos escuadras que lograron avanzar a la siguiente ronda fueron la Selección Mexicana y el conjunto italiano. El equipo nacional se quedó con el primer lugar tras dos victorias, un empate y sumar siete unidades.

Este es el último antecedente que hay entre México y Ecuador

Ecuador era el rival que menos esperaba enfrentar la Selección Mexicana después de que Cabo Verde y Escocia se perfilaban para visitar el Estadio Azteca, pero por las 495 combinaciones y los resultados de las escuadras antes mencionadas, el equipo sudamericano se convirtió en el sinodal de México en los dieciseisavos de final.

Fue el 14 de octubre del 2025 la última vez que el Tricolor y la Tri se enfrentaron; fue un partido amistoso en la cancha del Estadio AKRON que terminó 1-1 con goles de Germán Berterame y Jordy Alcívar, ambos en el primer tiempo.

Ahora se verán las caras en un Mundial, en un partido de matar o morir y que pondrá fin a la participación de una de las dos escuadras en el torneo internacional.

DCO