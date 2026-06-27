¿Se volvió loco? Fan de Corea del Sur asegura que el mundo explotará si México es campeón del Mundo (VIDEO)

México ilusiona a sus aficionados con ser campeones del mundo, pero un fanático de Corea del Sur pide que no dejen que la Selección Mexicana sea campeona del mundo, esto por el bien de las nuevas generaciones, ya que asegura que, en caso de que esto ocurra, el mundo puede explotar.

“FIFA, México no puede ganar la Copa del Mundo; lo que sea que tengas que hacer, arreglar el partido, poner malos árbitros. Porque, ¿sabes lo que pasará si México gana la Copa del Mundo? El mundo explotará. México venció a Corea del Sur hace unos días y todos estaban en la maldita calle bailando, volando, saltando arriba y abajo", explicó el surcoreano. “Incluso cuando ganó Japón a Túnez y los mexicanos estaban celebrando como si hubieran ganado la Copa del Mundo”.

“¡POR FAVOR, NO DEJEN QUE MÉXICO GANE EL MUNDIAL!” 💬🇰🇷🇲🇽



Un aficionado surcoreano se volvió viral tras compartir una curiosa razón por la que, según él, el Tri no debería levantar la Copa del Mundo.



Y no, no tiene nada que ver con una rivalidad futbolística.



En un video… pic.twitter.com/gX8LDwH3jt — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 27, 2026

El aficionado surcoreano explica todo lo que ocurrirá si México es campeón del mundo

En el mismo video, el aficionado surcoreano explica que, en caso de que la Selección Mexicana levante la Copa del Mundo, el mundo viviría una serie de desastres como terremotos, tsunamis, contaminación de los océanos y un boom sónico que dejaría sordos a todos en el globo terráqueo.

“La economía se detendrá porque la gente ha estado de fiesta durante 10 años, literalmente habría actividad sísmica que cause terremotos devastadores y tsunamis en todo el mundo; el suministro de agua en los océanos se llenaría de tequila contaminado y orina de cerveza; habría un boom sónico de ‘Viva México, cabro...’ y todos se quedarían sordos. Así que, por favor, te lo ruego, por el futuro de nuestros hijos, no dejes que México gane la Copa del Mundo”, comentó

Estas palabras de un fan surcoreano se hicieron virales en instantes en redes sociales y para los mexicanos fue como combustible para desear aún más ganar la Copa del Mundo con esta generación que ha sido histórica en el torneo de la FIFA.

¡Tres partidos, tres victorias por primera vez en la historia! 👏



Histórica Fase de Grupos de nuestra Selección. ¡Y estamos listos para los Dieciseisavos de Final! Nos vemos en el Estadio Ciudad de México, Incondicionales. 🔥#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/QuS3hiHMtg — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana ya se prepara para iniciar su participación en la fase de eliminación directa del Mundial y la escuadra con más posibilidades de enfrentar al equipo de Javier Aguirre es Ecuador.

El combinado de la Conmebol derrotó 2-1 a Alemania en la última jornada para meterse de último minuto a la ronda de 32 equipos y ser el rival del Tricolor en la próxima fase de la Copa del Mundo.

El encuentro de dieciseisavos de final se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México el martes 30 de junio del 2026 en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO