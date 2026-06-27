¿México o IA? Aficionados llevan a un gallo a los festejos por el Mundial y se vuelve viral (VIDEO)

Aficionado lleva a un gallo a los festejos por el Mundial

La afición mexicana le sigue ganando a la IA en esta Copa del Mundo 2026, pues durante uno de los tantos festejos que la afición azteca ha protagonizado, una persona llevo a un gallo, que se convirtió en la figura y en furor en redes sociales.

El animal no desentonó en las celebraciones, pues tenía bien puesta la playera de la Selección Mexicana y la gente al rededor estaba saltando junto a el emplumado, que fue levantado por lo que podemos inferir es su dueño. Los asistentes también empezaron a gritar: “El gallo, el gallo, el gallo”.

“¡El gallo, el gallo!” 🐓



En los Fan Fest de México no importa si eres humano, perro o gallo, todos son bien recibidos para celebrar 🥳



Así los festejos del Mundial 2026 en alguna parte del país con este gallito con su playera de México 🇲🇽 pic.twitter.com/QMFXrmZeK2 — Revista ORA!! (@revistaORA) June 27, 2026

Los festejos que se han presentado en los diferentes puntos del Fan Fest en México han dado la vuelta al mundo. Pocas aficiones presumen del colorido e inventiva de los mexicanos, que cada día dejan un nuevo video viral gracias a sus ocurrencias.

Entre las cosas que han hecho está en ya famoso “lanzamiento de compas”, en donde la gente avienta de una persona encima de una valla hecha por vasos.

También han copiado el “Viking Row” de los aficionados de Noruega. El gesto fue tendencia durante la goleada 4-1 ante Irak en el arranque de ambos equipos en la Copa del Muno México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El “Viking Row” es una remada sincronizada que ha invadido las calles de Boston. Vestidos con la camiseta de la selección, además de cascos y elementos nórdicos, la gente forma líneas, se inclina hacia adelante y hacia atrás al ritmo de cánticos y tambores, imitando el movimiento con el que los Vikingos movían sus embarcaciones.

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