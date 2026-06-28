Alfonso Durazo niega investigación de EU en su contra, como reportaron diarios estadounidenses

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó que esté siendo investigado por Estados Unidos, como se reportó en artículos de los diarios de ese país, The New York Times y Los Angeles Times.

A través de una carta dirigida al presidente y editores de The New York Times, Durazo Montaño pidió al diario estadounidense aclarar que las afirmaciones que publicó sobre una posible investigación de la Casa Blanca en su contra no es verídica y no cuenta con sustento.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. ı Foto: Cuartoscuro

“Solicitamos que The New York Times aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna”, se lee en la carta del mandatario estatal.

Lo anterior después de que, el sábado, The New York Times publicara un artículo titulado Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump, en el cual sugiere que varios legisladores y gobernadores, la mayoría de Morena, colaboran en secreto con Washington para evitar ser investigados por vínculos con el crimen.

Artículo de The New York Times en el cual se reporta que funcionarios mexicanos informan a EU. ı Foto: Captura de pantalla

El artículo menciona que, según fuentes anónimas, Alfonso Durazo estaría en la lista de estos informantes. Además, el diario menciona que, anteriormente, Los Angeles Times ya había reportado los presuntos vínculos criminales del mandatario sonorense.

“La decisión editorial de The New York Times de publicar y presentar como un hecho afirmaciones previamente difundidas por Los Angeles Times, sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración, conlleva un alto componente especulativo”, se lee en la carta de Alfonso Durazo.

“La mentira, cuando no mancha, tizna”, cita Durazo a AMLO

En la misma carta, el gobernador de Sonora reitera que no existe “actuación oficial conocida” que respalde las declaraciones de los citados reportajes, y citó al expresidente Andrés Manuel López Obrador con su frase: “la mentira, cuando no mancha, tizna”.

🚨Alfonso Durazo rechazó estar bajo investigación por autoridades de Estados Unidos, luego de una publicación de The New York Times.



El gobernador de Sonora envió una carta al editor del diario para solicitar una rectificación.



Afirmó que no ha recibido notificación alguna ni… https://t.co/ltqs0TBj4D pic.twitter.com/yUqiusJbaP — Azucena Uresti (@azucenau) June 28, 2026

Por lo anterior, pidió a The New York Times y a Los Angeles Times rectificar sus publicaciones, lo cual, aseguró, no constituirá una “concesión editorial”, sino que representa una “obligación ética inherente al ejercicio responsable del periodismo”.

“Esta medida no pretende restringir la libertad de prensa, sino restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio alterado por una imputación pública que no tiene sustento verificable”, concluye Alfonso Durazo.

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