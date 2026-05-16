EU busca triplicar sus acusaciones a funcionarios mexicanos: NYT

En la imagen ilustrativa, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca

La administración del presidente Donald Trump instruyó a fiscales federales de Estados Unidos a utilizar la legislación antiterrorista para investigar y procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico.

De acuerdo con The New York Times, la nueva directriz fue comunicada el miércoles en una teleconferencia interna encabezada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto de EU, quien pidió a fiscales federales intensificar las acusaciones contra funcionarios mexicanos señalados de colaborar con grupos criminales.

El Dato: El miércoles, Terrance Cole, director de la DEA, aseguró en el Senado de EU que las acusaciones en el caso Sinaloa son apenas el inicio de las nuevas acciones en México.

“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, declaró Singh, según un funcionario estadounidense citado por el diario neoyorquino.

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La instrucción contempla que los fiscales no sólo presenten cargos relacionados con narcotráfico, sino también acusaciones por brindar “apoyo material” a organizaciones terroristas, una figura legal utilizada habitualmente en casos de extremismo y terrorismo internacional.

En otro comentario atribuido a Singh, éste habría advertido que las posibles molestias del Gobierno mexicano no modificarán la estrategia de Washington: “Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”.

El año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual designó a diversos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, abriendo la puerta al uso de herramientas legales más agresivas contra redes criminales.

Según el reporte, la directriz del Departamento de Justicia se emitió apenas dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York presentaran acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, en activo y retirados, presuntamente relacionados con actividades del narcotráfico.

Los nuevos señalamientos se suman a una serie de declaraciones recientes de autoridades de EU que han endurecido el discurso contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado. En días pasados, agencias federales y fiscales de EU advirtieron que buscarían ampliar las investigaciones no sólo contra integrantes de los cárteles, sino también contra servidores públicos señalados de brindar protección política, financiera o institucional a esas organizaciones.

Además, funcionarios de seguridad y justicia ese país han insistido en que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas permitirá utilizar figuras legales más severas, similares a las empleadas en investigaciones por terrorismo internacional, incluyendo cargos por financiamiento, colaboración o apoyo material a grupos criminales. En paralelo, integrantes de la administración Trump han elevado el tono político contra México al señalar que Washington no limitará sus acciones por consideraciones diplomáticas.

Investiga UIF cuentas de Rocha Moya y de sus hijos

› Por Tania Gómez y Yulia Bonilla

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó investigar las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de sus cuatro hijos, tras los señalamientos sobre presuntos vínculos del mandatario estatal y nueve funcionarios sinaloenses, con operaciones ligadas a Los Chapitos.

El organismo de la Secretaría de Hacienda ordenó a bancos, casas de bolsa y casas de cambio revisar las cuentas del exmandatario, así como de Ricardo, Rubén, José de Jesús y Eneida Rocha Ruiz, a través de un documento enviado a instituciones financieras.

Aunque las cuentas se encuentran bajo análisis, hasta ahora no existe una orden de bloqueo o congelamiento de recursos.

4 Hijos del exmandatario son investigados por la Unidad

Consultada en conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cuando la UIF encuentra alguna anomalía, activa sus mecanismos, y recordó que el ente no depende directamente de su instrucción, sino que es un “área técnica”, por lo que la exhortó a esclarecer la situación.

El gobernador de Sinaloa, el 1 de mayo pasado, al anunciar su solicitud de licencia ı Foto: Cuartoscuro

“No tengo el conocimiento, en particular, de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos: si encuentra alguna irregularidad, procede. Entonces, que pueda informar, en su momento”, declaró.

Respecto a los señalamientos sobre Rocha Moya y otras nueve personas, de quienes el Departamento de Justicia de EU pidió a México su detención urgente para extradición, la mandataria reiteró que se deben de presentar pruebas que justifiquen la necesidad de detenerlos.

Afirmó que su Gobierno no encubre a nadie y que se procedería de la misma manera con independencia del partido político del que se tratara. Además, recordó que cuando se ha encontrado evidencias criminales que involucren a políticos, se ha actuado.

“Siempre hemos dicho: ‘no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito’. Tan es así que hay presidentes municipales que provenían de Morena que están detenidos hoy. El caso Tequila, en Jalisco, porque se comprobó que tenía vínculos con delincuencia. Y como ese, hay cerca de 50 casos”, sostuvo.