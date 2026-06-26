Avala el INE registro de Paz y Somos México como partidos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el registro de las organizaciones Paz (Construyendo Sociedades de Paz) y Somos México (Personas Sumando) como nuevos partidos políticos nacionales, aunque condicionó a esta última a modificar su nombre, emblema y colores por considerar que la denominación “cuenta con una identidad nacional sumamente arraigada al país”.

Ambas organizaciones contarán con registro nacional y financiamiento público a partir del 1 de julio, y participarán en la elección de 2027.

En la misma sesión, negó el registro a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, tras debatir sobre los requisitos que debían cumplir las organizaciones.

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DOS DE CUATRO ı Foto: Especial

Con ello, Construyendo Sociedades de Paz, impulsada por Hugo Eric Flores, obtuvo por tercera ocasión el registro como partido político nacional, luego de haberlo logrado anteriormente con Encuentro Social y Encuentro Solidario, y haberlos perdido al no lograr el tres por ciento de la votación nacional.

Respecto a México Tiene Vida, la consejera Frida Gómez sostuvo que incumplió requisitos constitucionales por la participación activa de 98 ministros de culto en 58 asambleas distritales, lo que reduciría sus asambleas válidas de 233 a 175, por debajo del mínimo legal de 200. Además, se detectó una aportación prohibida de 779 mil pesos de una persona moral, ingresos y gastos no comprobados.

La consejera Norma Irene de la Cruz sumó que la organización fue sancionada por intentar sobornar a una funcionaria del INE para validar una asamblea sin quórum y presentó miles de inconsistencias en afiliaciones: “Cuando sumamos cada una de estas acciones en conjunto nos dan indicios sólidos como para no acompañar que se otorgue el registro”.

Votaron por la negativa De la Cruz, Gómez, Arturo Chávez, Blanca Cruz, Jorge Montaño y Guadalupe Taddei, y cinco a favor de Arturo Castillo, Uuc-kib Espadas, Martín Faz, Carla Humphrey y Rita Bell.

Respecto de Que Siga la Democracia, Gómez argumentó que se acreditaron 92 registros con elementos simulados: fotografías alteradas, credenciales modificadas y firmas irregulares. La negativa fue de siete contra cuatro. Al rechazo se sumó Espadas; Faz, Castillo, Humphrey y Bell volvieron a votar a favor.

La condición impuesta a Somos México de cambiar nombre, emblema y colores se aprobó seis votos contra cinco. Castillo Loza, Espadas Ancona, Faz, Humphrey y Bell votaron en contra, al considerar que no había elementos suficientes para concluir que la denominación implicara una apropiación indebida de la identidad nacional o generara confusión entre la ciudadanía, por lo que consideraron que debía prevalecer el derecho de la organización a definir libremente su identidad. La organización deberá realizar las modificaciones a más tardar el 31 de agosto próximo.

En sus redes sociales, Guadalupe Acosta Naranjo, líder nacional de Somos México, expresó: “En cuanto al nombre que el INE pretende que modifiquemos, lo vamos a impugnar en el TEPJF, porque fue la propia autoridad electoral la que nos autorizó el nombre hace 18 meses, e incluso el Tribunal nos dio la razón”.