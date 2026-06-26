Descarta más salidas del Gabinete por aspiraciones

HASTA AHORA, alrededor de siete funcionarios son los que han dejado su cargo dentro del Gabinete federal para asumir algún cargo político o buscar una candidatura con miras al próximo periodo electoral en 2027, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal negó que se tengan previstas más salidas dentro de su equipo y hasta ahora sólo siete, aproximadamente, son los que le han notificado tener intenciones políticas, y por ello se han separado de las funciones públicas.

Entre las salidas que se conocieron públicamente se encuentra la de Santiago Nieto, quien dejó la titularidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya que busca entrar a la contienda por el estado de Querétaro; también el extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, que aspira a un cargo en Quintana Roo.

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EN LA PELEA ı Foto: Especial

Otros nombres que sonaron incluyen a los de Tatiana Clouthier, quien se desempeñaba como titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, el cual dejó para buscar la gubernatura de Nuevo León, así como Esthela Damián, quien salió de la Consejería Jurídica de la Presidencia para contender por la gubernatura de Guerrero.

Entre las salidas por motivos políticos estuvo la de Citlalli Hernández, de la Secretaría de Mujeres, y la de Arianda Montiel, de la Secretaría de Bienestar, para asumir la secretaria de Alianzas y la dirigencia nacional de Morena, respectivamente.

Fue en abril cuando la mandataria pidió públicamente en una conferencia de prensa que cualquier funcionaria o funcionario que aspire a algún cargo de elección popular, debe dejar su actual puesto.

“Ya se los dije a todos los servidores públicos: ‘Quien quiera, quien trabaje en el Gobierno de México y en cualquier gobierno y quiera participar como candidato, debe dejar el gobierno. No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato, querer ser coordinador de la transformación en un estado, en un municipio o en una diputación. Tienen que dejar el gobierno y, en todo caso, pues dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezca’. Entonces eso es muy importante”, dijo en su momento.