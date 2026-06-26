Caen cabecillas del CJNG en Michoacán

AUTORIDADES federales y de Michoacán detuvieron en Morelia a Alfredo “N”, alias Sierra 2, identificado como integrante del Cártel de Altozano, grupo al que también pertenece Ernesto Rafael Rosales Zepeda, alias Sierra 1, capturado esta mañana en la capital michoacana.

Horas después de la detención de Rosales Zepeda, el Gabinete de Seguridad de México informó la captura de Alfredo “N”, a quien relaciona con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo. En el operativo también aseguraron un arma larga, metanfetamina y un vehículo. Según el reporte oficial, el Cártel de Altozano afectaba a comerciantes, productores y madereros de la región. Además de estar relacionados con varios homicidios en la zona de Morelia.

Sobre la captura de Rosales Zepeda, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, destacó que se trata de objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

“Este objetivo ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones; al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero”, dijo.