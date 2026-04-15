¿Por qué Carolina Monroy del Mazo cambió el PRI por Somos México?

La política Carolina Monroy del Mazo que militó por varias décadas dentro del PRI, e incluso ha ocupado varios cargos dentro de la estructura del partido, decidió separarse de este para unirse a Somos México.

La originaria de Atlacomulco, Estado de México, se desempeñado en varios cargos públicos desde 1982 hasta el 2016, incluyendo la presidencia municipal de Metepec, Estado de México, del 2013 al 2015.

La sobrina de Alfredo del Mazo Gonzáles y prima del expresidente Enrique Peña Nieto anunció este martes que dejaría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), “hay decisiones que se toman después del silencio, de mucha reflexión y de mirar de frente aquello que ya no se puede sostener” señaló en una publicación.

Somos México ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué se Carolina Monroy del Mazo se unió a Somos México?

De acuerdo con la publicación de Monroy del Mazo, tomó la decisión debido a que cambiaron las exigencias éticas en el país, por lo que ahora el PRI ya no representa los valores que la formaron.

“Durante muchos años encontré en el que fue mi instituto político la caja de resonancia del intercambio de ideas, de la acción real en favor de la gente y ahí construí un camino de trabajo honesto, cercano y comprometido” se lee en la publicación.

Asimismo, señaló que seguirá en su carrera activa en la política en Somos México porque considera que “un país que se reconstruye desde la verdad, la decencia y la libertad; porque no quiero ser parte de un futuro definido por la mentira, la simulación, el miedo.”

En su publicación agradeció a los miembros de Somos México, pero hizo una especial mención a Guadalupe Acosta Naranjo y a Cecilia Soto González, dirigentes del partido al que se suma.

Comunicado de Carolina Monroy del Manzo ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué cargos ha ocupado Carolina Monroy del Mazo?

Carolina Monroy del Mazo fue secretaria de Acción y Gestión Social del CDE del PRI del estado de México, consejera política nacional del PRI en 2008 y del 2014 al 2015; también fue secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y presidenta interina del CEN del PRI.

También fue directora general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, secretaria de Desarrollo Económico del estado de México, y del 2013 al 2015 fue presidenta municipal de Metepec, estado de México.

Comenzó su vida dentro de la política en 1982, cuando fue jefa de la Oficina de Análisis y Evaluación de la Dirección del Trabajo y de la Previsión Socia.

También ha sido vocal del Consejo Directivo del Sistema Estatal de Radio y Televisión Mexiquense, vocal del Instituto Mexiquense de la Juventud, y directora general del Instituto Mexiquense de Cultura.

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