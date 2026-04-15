‘Estoy aquí para cambiar el chip de los morros’: El Bogueto participa en foro de la Cámara de Diputados

'El Bogueto' en el foro "La Importancia de los Centros de Internamiento Contra las Adiciones en México"

El cantante de reguetón El Bogueto participó como ponente en el foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México”, realizado en la Cámara de Diputados, donde compartió un mensaje dirigido a jóvenes sobre prevención y cambio personal.

El evento fue organizado por la diputada de Morena María Rosete Sánchez y reunió a distintos participantes para reflexionar sobre el papel de los centros de rehabilitación en el país.

La presencia del artista generó gran expectativa, incluso antes de iniciar su intervención, ya que decenas de seguidores hicieron filas para ingresar, escuchar su participación y buscar una fotografía.

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Armando Toledo, nombre real del intérprete, habló sobre su experiencia personal y la influencia de la música en su vida. Durante su intervención, reconoció que el entorno artístico puede estar relacionado con las adicciones, pero aseguró que su trayectoria le permitió transformar su realidad.

El Bogueto en la Cámara de Diputados para el foro "La Importancia de los Centros de Internamiento Contra las Adiciones en México" ı Foto: Cuartoscuro

El cantante señaló que uno de sus objetivos es impulsar proyectos que acerquen la música a los centros de rehabilitación, como la creación de estudios musicales en estos espacios.

Asimismo, explicó que busca modificar el contenido de sus letras para transmitir mensajes distintos a su audiencia, principalmente jóvenes e inclusive bromeo sobre buscar convertirse en el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, de donde es originario.

Estoy aquí para cambiar el chip de los morros El bogueto



Durante el foro también fueron reconocidos otros participantes, como el líder comunitario y creador de contenido Giovanni Madrigal, conocido como “El Huevo”, la boxeadora “La Barbie Juárez” y Alejandro G. Buenrostro León, fundador de un centro de rehabilitación en Mazatlán, Sinaloa.

Aunque la participación del cantante había sido bastante criticada, se defendió su asistencia al foro asegurando que gracias a su cercanía con la juventud podía ser una inspiración para que siguieran sus sueños y se alejaran de las drogas.

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LMCT