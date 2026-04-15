Diputados reciben minuta para facultar al Congreso a expedir ley en materia de feminicidio

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones la minuta del Senado de la República que busca facultar al Congreso de la Unión para legislar de manera integral sobre el feminicidio.

El proyecto plantea establecer, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones a nivel nacional, en un intento por homologar criterios y fortalecer el combate a la violencia feminicida en el país.

De acuerdo con el documento turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión, la reforma propone modificar el artículo 73, fracción 21, inciso A, de la Constitución para otorgar al Congreso dicha facultad.

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El texto señala que el objetivo es que el Congreso de la Unión pueda “expedir una ley general en materia de feminicidio que contenga como mínimo, los tipos penales y sus sanciones”, con lo que se busca dar mayor claridad y uniformidad al marco legal vigente.

En los artículos transitorios se establece que, una vez aprobada la reforma, el Congreso contará con un plazo de 180 días naturales para emitir la legislación correspondiente.

Además, se precisa que “las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia del delito de feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general en la materia”.

Asimismo, se indica que será en el régimen transitorio de la futura ley donde se definirán “los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes”.

Senado aprobó por unanimidad reforma para homologar feminicidio

Ayer, 14 de abril, el Senado aprobó por unanimidad de 109 votos a favor, en lo general y lo particular, la reforma al artículo 73 de la Constitución, aunque la oposición advirtió que la reforma será letra muerta si no va acompañada de presupuesto suficiente.

Durante la sesión, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, destacó que se han registrado 8 mil 735 feminicidios en México en los últimos diez años; dos mujeres asesinadas por razones de género cada día; 839 víctimas menores de 17 años en ese periodo.

“México ocupó, según datos de la CEPAL, el nada honroso segundo lugar por número de feminicidios en América Latina, únicamente por detrás de Brasil”, afirmó. “Dos de cada diez casos ocurridos en América Latina se cometen justamente aquí en México”, agregó.

La legisladora Paloma Sánchez Ramos, del PRI, complementó el diagnóstico con cifras judiciales: en una década se denunciaron 31 mil delitos sexuales, es decir, cuatro agresiones por hora, de los cuales 91 por ciento quedó impune. En materia de feminicidio, dijo, 76 por ciento de los casos no termina en condena.

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cehr