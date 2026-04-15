Senado aprueba salida del territorio a 255 marinos y soldados para adiestramiento en Estados Unidos

La imagen muestra un aspecto de una Sesión Ordinaria en el Senado de la República

El pleno del Senado de la República aprobó tres decretos que autorizan la salida del territorio nacional de 255 elementos de la Armada de México y del Ejército para participar en ejercicios de adiestramiento y capacitación en Estados Unidos y en Antigua y Barbuda.

Los dictámenes, elaborados por las comisiones de Marina y de Defensa Nacional, fueron avalados con base en el artículo 76, fracción tercera, de la Constitución Política, que confiere al Senado la facultad exclusiva de autorizar la salida de tropas nacionales del país.

El primer decreto autoriza la salida de 60 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales para participar en el evento SOF 33 —capacitación de fuerzas de operaciones especiales mexicanas— a realizarse del 1 de agosto al 26 de septiembre en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, en Misisipi.

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La votación fue de 88 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones de Movimiento Ciudadano (MC).

✅ Con 88 votos a favor y tres abstenciones, se autoriza permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen en el “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales”, en las instalaciones… — Senado de México (@senadomexicano) April 15, 2026

El segundo decreto permite la salida de 120 elementos de la Armada para participar en el ejercicio multinacional Tradewinds 2026, convocado por el Comando Sur de Estados Unidos y en el que participan fuerzas armadas de más de 24 países.

El ejercicio se realizará del 3 al 17 de junio en Antigua y Barbuda. Obtuvo 90 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones de MC.

El tercer decreto, dictaminado por la Comisión de Defensa Nacional, autoriza la salida de 75 elementos del Ejército Mexicano para el evento SOF 28, también de capacitación de fuerzas de operaciones especiales, a llevarse a cabo del 3 de agosto al 25 de septiembre en Camp Shelby, Misisipi.

Fue aprobado con 92 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.

✅ Con 90 votos a favor y tres abstenciones, se concede permitir la salida de tropas para que participen en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2026”, en Antigua y Barbuda. — Senado de México (@senadomexicano) April 15, 2026

Al presentar los dos primeros dictámenes ante el pleno, la senadora Raquel Bonilla Herrera, a nombre de la Comisión de Marina, sostuvo que las autorizaciones responden a una necesidad estratégica del Estado mexicano.

“La seguridad de México en el contexto actual exige instituciones cada vez más preparadas, requiere respuestas coordinadas, capacidades técnicas avanzadas y también una preparación constante”, señaló.

La legisladora subrayó que la participación de las fuerzas armadas en estos ejercicios no implica cesión de soberanía.

“Cooperar no significa subordinarse. Significa construir capacidades conjuntas para enfrentar desafíos comunes sin renunciar en ningún momento a nuestra independencia y a nuestros principios”, afirmó.

Elementos de las Fuerzas Armadas ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT