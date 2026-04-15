Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes del CJNG detenidos con armas

Autoridades federales llevaron ante un juez a cinco personas señaladas por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras su detención con armas, cargadores y cartuchos en Nayarit. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el grupo quedó sujeto a proceso penal por delitos de alto impacto vinculados al uso de armamento exclusivo del Ejército.

Entre los imputados se encuentran Nelson Román Echaury Peralta, Juan José Flores Pineda, Eduardo Pompa Ramírez, Jonathan Josué Del Río López y Benjamín Marentes Rincón. Un juez federal determinó iniciar el proceso penal por portación de armas de fuego con agravante, posesión de cargadores y cartuchos, además de encubrimiento por receptación.

La #FGR a través de #FECOR en #Nayarit, obtuvo vinculación a proceso contra cinco personas por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego con agravante, portación de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y… pic.twitter.com/ExGpgyfurd — FGR México (@FGRMexico) April 15, 2026

Asimismo, infomarón que entre los imputados se encuentra un menor de edad, los mismos fueron detenidos en la localidad de Trigomil, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal ejecutaron acciones coordinadas como parte de la estrategia de seguridad federal. Tras el arresto, los cinco quedaron bajo resguardo de la Fiscalía Federal en la entidad.

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Durante la intervención, las fuerzas de seguridad decomisaron cuatro armas de fuego, además de diversos cargadores, municiones, equipo táctico y teléfonos celulares. Ese material quedó integrado a la carpeta de investigación como evidencia clave.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó ante el juez los datos de prueba que sustentaron la imputación. La autoridad judicial ordenó prisión preventiva oficiosa para los detenidos y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Otro elemento relevante del caso radica en la presencia de una persona menor de edad entre los detenidos. El comunicado oficial precisa que también fue vinculada a proceso y continuará bajo el procedimiento correspondiente conforme a la legislación aplicable.

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MSL