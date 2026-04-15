Aspirantes con mejores puntajes al INE rechazan filtraciones y destacan su experiencia

En medio de versiones sobre presuntas filtraciones en el examen de conocimientos para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los aspirantes Arturo Manuel Chávez López y César Ernesto Ramos Mega, quienes obtuvieron 99 y 98 aciertos de un total de 100, rechazaron cualquier irregularidad, defendieron la transparencia del proceso y destacaron su experiencia profesional como base de sus resultados.

Durante el segundo día de entrevistas ante el Comité Técnico de Evaluación, ambos perfiles, que se encuentran entre los mejor calificados, respondieron a los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, obtuvo 99 de 100 aciertos, mientras que Ramos Mega, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, alcanzó 98.

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Arturo Chávez defendió su perfil académico y profesional, al asegurar que su desempeño en el examen responde a su formación como científico social. “Los científicos sociales nos dedicamos a estudiar mucho, el conocimiento es la base de la transformación”, sostuvo.

Asimismo, destacó su participación en distintos ámbitos del sistema electoral. “He participado como ciudadano, en casillas electorales y en otros procesos políticos, por supuesto que tengo mucha experiencia (...) Hoy mismo, como director general de Talleres Gráficos de México, estamos imprimiendo las boletas para el próximo ejercicio de participación ciudadana en la Ciudad de México”, afirmó.

Ante los señalamientos sobre su cercanía con el gobierno federal, rechazó que ello represente una ventaja o afecte su independencia. “Quien define quién será consejero es la soberanía, es decir, la Cámara de Diputados”, afirmó. Además, subrayó su trayectoria académica: “Llevo 31 años de académico. Jamás adoctriné a nadie”.

Sobre su desempeño en la evaluación, también insistió en que no hay atajos para obtener buenos resultados.

“Yo aplico muchos exámenes y sé cómo preparar un examen, la cosa es estudiar”, afirmó, al rechazar implícitamente cualquier insinuación de ventajas indebidas.

En tanto, César Ernesto Ramos Mega atribuyó las dudas sobre una posible filtración del examen al contexto político actual, marcado por la polarización.

“En este caso, el examen fue en papel y había que llenar óvalos. No sé cómo se podría transparentar eso. Tal vez digitalizándolo o hacer un proceso de sistematización en una base de datos. Yo estoy a favor de que se transparente cualquier parte de este proceso”, afirmó.

El consejero electoral explicó que su resultado es producto de años de experiencia en la materia.

“Tienes que estudiar intensamente. Yo soy una persona obsesiva. He estudiado y trabajado en la materia electoral desde 1999 en distintos cargos”, señaló, al tiempo que recordó su labor como académico en la Facultad de Ciencias Políticas, donde imparte clases sobre administración de procesos electorales.

El proceso de selección continúa con entrevistas a los 100 aspirantes mejor evaluados —50 mujeres y 50 hombres—, de donde surgirán las quintetas que serán enviadas a la Cámara de Diputados para la designación final de las consejerías vacantes antes del 20 de abril.

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MSL