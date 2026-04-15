Morena es fuerte en todo el país: Monreal advierte al PVEM; reconoce impacto de posible ruptura en San Luis Potosí

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que su partido mantiene una presencia sólida a nivel nacional y lanzó una advertencia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en medio de tensiones por una posible ruptura de la coalición en San Luis Potosí rumbo a las elecciones de 2027.

“Morena es fuerte en todo el país”, afirmó el legislador, quien también reconoció que la eventual salida del Partido Verde de la alianza en esa entidad representa un impacto negativo para el bloque oficialista.

“Es una mala noticia para la coalición, el que vaya el Verde solo, aunque sea muy fuerte en esta entidad federativa, es una noticia que nos afecta a la coalición”, señaló Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política.

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Saúl Monreal Ávila, senador de Morena. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

PVEM apuesta por competir solo

El legislador explicó que la decisión del Partido Verde responde a una valoración interna de su fortaleza electoral, al considerar que cuenta con las condiciones para competir de manera independiente.

“Se siente suficientemente apto y fuerte como para poder anotarse un triunfo”, indicó.

No obstante, lanzó una advertencia directa sobre los riesgos de esa estrategia:“No hay triunfos para siempre y no hay derrotas permanentes, y el Verde no debe de confiarse porque Morena es muy fuerte en todo el territorio nacional”.

Tensiones rumbo a 2027

Las declaraciones de Ricardo Monreal se dan en un contexto donde comienzan a definirse estrategias locales que podrían modificar las alianzas políticas rumbo a las elecciones de 2027.

Aunque evitó intervenir en decisiones internas, el morenista dejó claro que cada partido será responsable de definir sus candidaturas y posibles coaliciones.

“Será el partido el que decida las coaliciones y la forma o mecanismo de cómo seleccionar los candidatos en cada entidad federativa”, apuntó.

En ese sentido, también hizo un llamado a privilegiar mecanismos transparentes en la selección de aspirantes:

“Debe hacerse con apertura y que sean los mejores candidatos o candidatas las que nos representen en cada entidad federativa”.

Con estas declaraciones, Monreal no solo advierte al PVEM sobre los riesgos de competir en solitario, sino que también reconoce el costo político que implicaría una ruptura en estados clave como San Luis Potosí, al tiempo que refuerza la narrativa de Morena como la principal fuerza política con presencia nacional.

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MSL