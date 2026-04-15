UNAM galardona a egresados distinguidos de la Facultad de Contaduría y Administración

Reconocimiento a egresados distinguidos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

Por su trayectoria profesional, con alcances en cargos públicos de alto nivel, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM entregó reconocimientos a egresados distinguidos, a quienes el rector Leonardo Lomelí Vanegas llamó a no olvidarse de su casa de estudios y mantenerse en rutas que inspiren a las y los jóvenes.

Desde la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, el rector advirtió que los jóvenes se enfrentan a una “crisis” en las expectativas dentro del mundo laboral , frente a lo cual llamó a continuar destacando aquellos perfiles que sobresalieron en su desarrollo profesional para que sirvan como ejemplo.

“Eso es muy importante para que jóvenes que tal vez hoy tienen crisis de expectativas que enfrentan una situación particularmente incierta por la época que les tocó vivir. Necesitan inspirarse precisamente en el ejemplo de aquellos que han destacado en las profesiones que están estudiando. Por eso es por lo que es tan importante la ceremonia que hemos atestiguado. Por eso es tan importante dar a conocer las historias de vida de las y los egresados que se han distinguido en el ejercicio de su profesión e incluso en otras actividades” Leonardo Lomelí, rector de la UNAM



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Asimismo, los exhortó a no desistir en la labor que ha hecho los últimos años y que ya llevó al mejoramiento de las instalaciones educativas para los estudiantes.

“Creo que es el día de hoy un motivo de gran celebración, al mismo tiempo de hacer votos, porque dentro de 3 años la Sociedad de Egresados continúe unida con su facultad, trabajando por ella, porque la Facultad de Contaduría y Administración sigue siendo ese pilar tan importante que ha sido a lo largo de este de casi un siglo de la Universidad Nacional Autónoma de México y porque las y los egresados de la facultad continúan poniendo muy en alto el nombre de la universidad y contribuyendo al desarrollo de su país.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a Héctor Vargas Icaza, quien se llegó a desempeñar dentro del Comité de Auditoría del Citi Banamex Seguros; el exdirector de Lotería Nacional, Ramón Aguirre Velázquez.

También se reconoció a Rubén Walter Hagen, Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, Jesús Carlos Varela Cota, Bertha Leticia Navarro Ochoa, Ana Cecilia Escandón Ostos; Javier Villegas Landino y Gabriela Echeverría Flores.

A nombre de los egresados, la doctora Bertha Leticia Navarro Ochoa agradeció a la facultad el reconocimiento a los galardonados; no obstante, señaló que el objetivo debe ser el de celebrar la existencia de la UNAM y la Facultad para transformar el futuro de miles de familias y la sociedad. Subrayó que la educación es la alternativa a las carencias que se enfrentan.

Ceremonia de reconocimiento a egresados distinguidos de la Facultad de Contaduría y Administración. ı Foto: Yulia Bonilla / La Razón

Al recordar el momento en el que fue seleccionada, cinco décadas, atrás, como alumna de la UNAM, se dijo convencida de que esta casa de estudios siempre tendrá el agradecimiento de aquellos que no tienen los recursos para acceder a otras alternativas de educación.

En otro punto, negó que ser mujer nunca fue un obstáculo para su desarrollo profesional, a pesar de lo cual comentó que esta no es la suerte de todas, por lo que llamó a atender los retos que faltan por superar.

Armando Tornel González, director de la Facultad de Contaduría y Administración, destacó que ha habido un consolidado avance del posicionamiento de la UNAM.

Extendió un reconocimiento al rector por las distinciones recibidas recientemente.

Comentó que el presente que vive la Facultad es resultado de un trabajo hecho por las y los 18 exdirectores que han asumido el mismo cargo para impulsar el crecimiento de la Facultad de Contaduría.

Destacó los trabajos hechos por la Sociedad de Egresados, que han servido para ampliar la oferta en modalidad a distancia. Al respecto, Isaac Chertorivksi, presidente de la Sociedad, destacó que con las aportaciones hechas se consiguió remodelar las aulas de cuatro edificios.

Durante el evento también estuvieron presentes exrectores de la UNAM, como Enrique Graue Wiechers y José Narro Robles, y el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.

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cehr