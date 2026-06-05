Fiscalía se pone la camiseta

Nos cuentan que la Fiscalía General de la República, bajo la dirección de Ernestina Godoy, ya también entró en modo mundialista y no para irse a disfrutar las bondades del home office. Todo lo contrario. Nos piden echar un vistazo a las actualizaciones gráficas de su sitio oficial, donde, apenas uno entra, la dependencia ofrece la bienvenida con un apartado dedicado al torneo de la FIFA. El detalle, también nos explican, no es mero ocio. Consciente del tamaño del compromiso que conlleva la organización de la justa deportiva más importante del mundo, la FGR ofrece información sobre cómo denunciar delitos durante la fiesta del futbol. A través de un micrositio, la ciudadanía puede revisar algunas pautas y recomendaciones para disfrutar el juego con seguridad; también hay varios ítems dedicados a nuestros visitantes de otros países, que pueden consultar sus derechos como extranjeros y checar la ubicación de su embajada o consulado, en caso de requerirlo. Nos explican también que el ojo de la Fiscalía no estará ajeno a las inmediaciones de los estadios.