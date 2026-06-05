A home office

Y fue el Órgano de Administración Judicial el que acordó que las fechas en las que se jugarán partidos del torneo de la FIFA serán días inhábiles y con atención vía remota, eso sí, sólo en caso de urgencia. Esta medida sólo aplica para quienes laboren en oficinas ubicadas en las sedes de la justa deportiva: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. No vaya a ser que todos los trabajadores de esta instancia quieran agarrar parejo. Nos dicen que el organismo encargado de organizar las tareas administrativas a jueces y juezas no es el primero en tomar esta decisión operativa, ahora se suma al personal de las oficinas centrales del INE, en la capital del país, que hace un par de semanas también anunció que durante el mes que ruede el balón en casa nadie irá a su oficina, además —y lo dejó muy claro— como un acto solidario con las autoridades de la CDMX, que buscan desahogar la carga vial que seguro habrá con los cerca de 5.5 millones de turistas que ya comenzaron a llegar.