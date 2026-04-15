Senadora de Morena Mariela Gutiérrez admite que ordenó sacrificar a 10 mil perros en Tecámac

La senadora de Morena Mariela Gutiérrez admitió que cuando ella era alcaldesa de Tecámac, en el Estado de México, ordenó sacrificar a más de 10 mil perros.

Todo se destapó porque en las redes sociales, la activista Zyanya Polastri difundió un video en el que exhibe a la funcionaria discutiendo con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México admitiendo que se ejecutararon a perros callejeros en su gestión.

“Hemos preservado la salud de los ciudadanos y nos hemos allegado a las normas mexicanas, si los señores son quieren que cumplamos la ley y que se preserven a los animales de calle están en un error”, dijo la senadora.

La Senadora Mariela Gutiérrez Escalante mató a más de 10,000 animales.



¿Y la justicia?

Cada día salen cosas más graves… y el gobierno no responde.



Necesito respuestas YA.@delfinagomeza @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein pic.twitter.com/wOPffDOReO — Zyanya Polastri (@PolastriZ) April 14, 2026

En el clip también el personal de la Procuraduría la cuestionó porque afirma que no hicieron pruebas médicas que justificaran los asesinatos de los perros.

“Hay libros donde se tienen que sacrificar animales de calle. No lo negamos se han tenido que sacrificar animales”, dijo la senadora.

Según el video de la activista los perros eran echados en bolsas de basura y mostró imágenes de los restos de canes en las bolsas.

Mariela Gutiérrez responde en conferencia y justifica las muertes de los perritos

Tras la polémica que se desató por ese clip, la senadora de Morena ofreció un mensaje en el que fue cuestionada por matar a los perritos, sin embargo, ella insistió que se hizo con base a la ley, pero los trabajadores de la Procuraduría de Protección al Ambiente señalaron que no se ajustaron al marco legal.

“En 2019 fueron 70, algunos estaba desahuciados. Fueron 10 mil, los perritos que fueron, fue con forme a las normas oficiales mexicanas porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentado durante mi mandato”, señaló la funcionaria.

SENADORA DE MORENA RECONOCE QUE SACRIFICÓ MILES DE PERROS.



Es de un cinismo absoluto.



La senadora Mariela Gutiérrez admite que, siendo alcaldesa de Tecámac, ordenó la ejecución masiva de animales.



Mientras ella se escuda en "la norma", no sabe ni de lo que se habla, es una… pic.twitter.com/0Oqq4ZT3Y8 — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) April 15, 2026

En redes sociales los usuarios están indignados con lo sucedido, aseguran que fue “una matanza sistemática; prefirieron eliminar que esterilizar o buscar refugios”. “Mata perros y gatos. Si eso lo hacen a escondidas que otras atrocidades debió haber hecho”, fueron comentarios de los cibernautas.