Ramírez Cuéllar respalda estrategia internacional de Sheinbaum tras reunión con Felipe VI

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum fortalece el liderazgo internacional de México, esto luego del encuentro entre la mandataria y el rey Felipe VI de España.

Ramírez Cuéllar sostuvo que esa reunión abre una nueva etapa en la relación bilateral, bajo principios de respeto mutuo, igualdad soberana y cooperación económica, cultural y social entre ambos países.

La agenda internacional del gobierno federal, de acuerdo con el legislador, incluye el relanzamiento diplomático con España, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los acuerdos energéticos con Petrobras y la ayuda humanitaria destinada al pueblo venezolano.

“México demuestra que es posible defender nuestra historia, nuestra soberanía y nuestra dignidad nacional, al mismo tiempo que construimos nuevas oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo compartido con nuestros socios internacionales”, expresó.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar durante su estancia en la Sala de Prensa de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

Sobre el T-MEC, el diputado destacó que el Gobierno de México ha privilegiado el diálogo y la negociación para preservar uno de los principales instrumentos de crecimiento económico del país. Para Ramírez Collage, el acuerdo “seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento económico de México”.

El legislador subrayó que “la mejor manera de defenderlo es fortaleciendo nuestra economía, impulsando la inversión, ampliando la infraestructura estratégica y garantizando condiciones de competitividad para nuestro país”.

Acerca de Brasil, Ramírez Cuéllar mencionó los acuerdos con Petrobras como parte de una cooperación energética que busca intercambio tecnológico, aprovechamiento de capacidades públicas y seguridad regional.

También resaltó la ayuda humanitaria enviada por México a Venezuela, al sostener que responde a los principios constitucionales de solidaridad, cooperación internacional, solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional.

“México tiene una profunda tradición diplomática basada en la solidaridad entre los pueblos. Ayudar a quienes enfrentan situaciones humanitarias complejas reafirma nuestro compromiso con la paz, la cooperación y la dignidad humana”, indicó.

Alfonso Ramírez Cuéllar. ı Foto: Especial

El legislador aseguró que la estrategia internacional de Sheinbaum proyecta al país como un actor con mayor presencia global y capacidad para defender sus intereses nacionales.

“Hoy México proyecta una política exterior moderna, soberana y con visión de Estado. Nuestra fortaleza internacional radica en defender nuestros principios, construir acuerdos y aprovechar las oportunidades que genera un mundo cada vez más interdependiente. Esa es la ruta para consolidar el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de las y los mexicanos”, concluyó.

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MSL