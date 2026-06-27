Sheinbaum y Felipe VI recomponen perspectivas para México y España

Tras el primer encuentro entre jefes de Estado en siete años, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey de España, Felipe VI, lanzaron señales de una nueva era de relaciones bilaterales, con perspectivas positivas.

Un día después de ser recibido por la mandataria mexicana en Palacio Nacional, el monarca expresó su confianza en que a los dos países les espera un “futuro próspero”, una evaluación similar a la que ofreció la mandataria ayer, a pesar del diferendo que han sostenido en los últimos años ante el debate de reconocer y pedir perdón por los abusos cometidos por la Corona española durante tres siglos de colonización.

El Dato: La casa real dijo que el encuentro con la colectividad española en México permitió al rey reconocerlos por colaborar a mantener los vínculos entre ambas naciones.

En un mensaje dirigido a la comunidad española, desde Guadalajara, donde acudió para presenciar el partido mundialista entre La Roja y la Selección de Uruguay, el rey describió que el diálogo sostenido con la Jefa del Estado mexicano fue una oportunidad “para celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México desde hace mucho tiempo”.

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Felipe de Borbón destacó que más allá de ellos como representantes de estos países, la relación la representan las personas que van de una nación a otra y propician los intercambios culturales, comerciales y de otros ámbitos.

“Es verdad que las realidades de nuestra relación las representáis muchas veces vosotros, no sólo los españoles que viven acá, también los mexicanos que viven en España de forma creciente, la presencia empresarial, la presencia cultural y los intercambios de todo tipo que enriquecen nuestra relación y que, sin duda, tienen un futuro enormemente próspero por delante”, declaró.

Uno de los objetivos a partir de ahora, dijo, es llevar a cabo los trabajos para conseguir que las comunidades de ambos países cuenten con mejores condiciones en cada territorio, para “seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa Iberoamérica e Hispanoamérica”.

Por su parte, Sheinbaum Pardo expresó que el encuentro con el rey se desarrolló en un ambiente cordial y remarcó en especial la sencillez que mostró Felipe, incluso cuando la mandataria tuvo la oportunidad de reafirmar la solicitud del Gobierno de México para que España se disculpe con las comunidades indígenas, a causa de los agravios ya señalados, “más allá de cualquier discrepancia”.

“La grandeza cultural de México se vincula —previo a la llegada de los españoles— con el México actual. Cómo la resistencia de los pueblos ha sido fundamental en la construcción del México de hoy. Cómo los valores de los pueblos originarios han formado a las y a los mexicanos”, dijo.

En este aspecto, detalló que en su mensaje al rey habló de la importancia de la reivindicación de los pueblos frente a la discriminación que se ha ejercido históricamente en su contra.

“Para nosotros es un asunto de identidad, de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación. Y que por eso es un asunto de dignidad para México”, declaró la mandataria.

Reconoció que el monarca escuchó y planteó el seguimiento de los trabajos conjuntos hacia el futuro. Como parte de esto, recordó el encuentro iberoamericano, que ocurrirá en noviembre próximo en España, y en el que, como acordaron ambos gobiernos previo a la visita, habrá tres exposiciones relacionados con los refugiados que México recibió durante la Guerra Civil española, sobre la figura y legado de Sor Juana Inés de la Cruz y una más relacionada con la cultura maya.

Sin aportar mayores detalles, comentó que la conversación con Felipe VI también incluyó temas de la agenda comercial y económica, así como la situación geopolítica actual, el reconocimiento de la Carta de Naciones Unidas y la importancia de reconocer la autodeterminación de los pueblos y la paz.

La mandataria compartió que durante la visita condujo al rey por Palacio Nacional y que ambos se detuvieron a conversar frente al mural La epopeya del pueblo mexicano, de Diego Rivera.

Asimismo, negó que no haya congruencia en la postura de su Gobierno frente al conflicto con España, ya que reafirmó que esta visita y diálogo fue resultado del primer paso que dio el rey, al asistir a una exposición de mujeres indígenas en Madrid y que incluso le valió críticas de parte de la derecha española, también por su visita a México.

“Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido, por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, en su momento, la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles.

“Lo digo también por todos aquellos que dicen que un día decimos una cosa y otro otra. No, hay total consecuencia en lo que hacemos. No se hubiera podido dar si no hubiera habido este acercamiento, por parte de ellos, de estas declaraciones”, concluyó.

Delinea integración en Jalisco

Por Redacción

En el marco de su visita a Guadalajara, para presenciar el partido entre la selección española y Uruguay, el rey Felipe VI fue recibido por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien le presentó a miembros de su gabinete estatal.

Tanto el equipo del mandatario estatal como la delegación que acompañó al monarca aprovecharon el encuentro para definir líneas de cooperación bilateral en materia hídrica, energética y de transporte, detallaron las autoridades.

Lemus Navarro dijo que el encuentro fue una oportunidad para consolidar inversiones y plantear soluciones a problemáticas de largo plazo en la entidad. Destacó la existencia de conversaciones avanzadas con dos compañías españolas para su integración en el desarrollo del acueducto Guadalajara-Chapala y la ampliación de una planta potabilizadora.

El monarca conversa con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ayer ı Foto: Especial

El gobernador refirió, además, que se efectúan labores coordinadas para el establecimiento de una planta de ciclo combinado, un proyecto que incluso cuenta con el respaldo y anuncio previo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las breves conversaciones también abordaron la expansión de la infraestructura comercial y de servicios, con énfasis en el sector hotelero y el fortalecimiento de las rutas de transporte aéreo para conectar de manera directa a la capital de Jalisco con ciudades españolas.